Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Nikah İşlemleri için Evrak Gönderdi, Başına Gelmeyen Kalmadı

Bursa'da 3 çocuk annesi Lütfiye S. isimli kadın 6 sene önce evlenmek için tanıştığı kişiye nikah işlemleri için evrak gönderdikten 2 hafta sonra adına çok sayıda hat çıkarıldığını öğrendi.

banner396

Nikah İşlemleri için Evrak Gönderdi, Başına Gelmeyen Kalmadı

Bursa'da 3 çocuk annesi Lütfiye S. isimli kadın 6 sene önce evlenmek için tanıştığı kişiye nikah işlemleri için evrak gönderdikten 2 hafta sonra adına çok sayıda hat çıkarıldığını öğrendi.

27 Mayıs 2018 Pazar 14:51
Nikah İşlemleri için Evrak Gönderdi, Başına Gelmeyen Kalmadı

Bursa'da 3 çocuk annesi Lütfiye S. isimli kadın 6 sene önce evlenmek için tanıştığı kişiye nikah işlemleri için evrak gönderdikten 2 hafta sonra adına çok sayıda hat çıkarıldığını öğrendi.

Ödenmeyen bazı faturalar sebebiyle icraya verildiğini söyleyen talihsiz kadın, GSM şirketlerinin ödemeleri yapmaması durumunda kendisini icraya vereceklerini söyledi. 49 yaşındaki Lütfiye S.,  2012 yılında İstanbul'da yaşayan ve kendisini memur olarak tanıtan A.K ile tanıştı. İkili bir süre sonra evlenmeye karar verdi.

Lütfiye S. nikah işlemleri için A.K'ye evraklarını gönderdi. Bu olaydan iki hafta sonra, adına çok sayıda hat alındığını öğrendi. Geçen zaman diliminde Lütfiye S.'nin adresine ödenmeyen faturalar ve icra uyarıları gelmeye başladı. Nikah masasına oturup 8 ay evli kaldığı A.K. ise olayla ilgisi bulunmadığını söyledi. Sözleşmelerdeki imzaların kendisine ait olmadığını belirten Lütfiye S. ise kimseye kendini anlatamadı. Lütfiye S., "enim ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Başına Gelmeyen KalmadıNikahNikah Evrakları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'te Dehşet! Kardeş Kavgası Kanlı Bitti
Gaziantep'te Dehşet! Kardeş Kavgası Kanlı Bitti
Diriliş Ertuğrul Dizisi Oyuncusu Öziri Kazada Hayatını Kaybetti
Diriliş Ertuğrul Dizisi Oyuncusu Öziri Kazada Hayatını Kaybetti
Mitingde Hırsızlık Yapan Kişi Ünlü Oyuncunun Abisi Çıktı
Mitingde Hırsızlık Yapan Kişi Ünlü Oyuncunun Abisi Çıktı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim