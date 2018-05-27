Nikah İşlemleri için Evrak Gönderdi, Başına Gelmeyen Kalmadı

Bursa'da 3 çocuk annesi Lütfiye S. isimli kadın 6 sene önce evlenmek için tanıştığı kişiye nikah işlemleri için evrak gönderdikten 2 hafta sonra adına çok sayıda hat çıkarıldığını öğrendi.

Ödenmeyen bazı faturalar sebebiyle icraya verildiğini söyleyen talihsiz kadın, GSM şirketlerinin ödemeleri yapmaması durumunda kendisini icraya vereceklerini söyledi. 49 yaşındaki Lütfiye S., 2012 yılında İstanbul'da yaşayan ve kendisini memur olarak tanıtan A.K ile tanıştı. İkili bir süre sonra evlenmeye karar verdi.

Lütfiye S. nikah işlemleri için A.K'ye evraklarını gönderdi. Bu olaydan iki hafta sonra, adına çok sayıda hat alındığını öğrendi. Geçen zaman diliminde Lütfiye S.'nin adresine ödenmeyen faturalar ve icra uyarıları gelmeye başladı. Nikah masasına oturup 8 ay evli kaldığı A.K. ise olayla ilgisi bulunmadığını söyledi. Sözleşmelerdeki imzaların kendisine ait olmadığını belirten Lütfiye S. ise kimseye kendini anlatamadı. Lütfiye S., "enim ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

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