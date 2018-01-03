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Nijerya'da Yine Terör! Sabah Namazı Sırasında İntihar Saldırısı Düzenlendi ! Ölü Sayısı Artıyor

Nijerya'nın Kuzeyindeki Borno eyaletinde sabah saatlerinde bir camiye intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.  Nijerya ulusal basını tarafından paylaşılan haberlere göre, Gamboru Ngalı bölgesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği camide çok sayıda kişi de yaralandı.

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Nijerya'da Yine Terör! Sabah Namazı Sırasında İntihar Saldırısı Düzenlendi ! Ölü Sayısı Artıyor

Nijerya'nın Kuzeyindeki Borno eyaletinde sabah saatlerinde bir camiye intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.  Nijerya ulusal basını tarafından paylaşılan haberlere göre, Gamboru Ngalı bölgesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği camide çok sayıda kişi de yaralandı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:54
Nijerya'da Yine Terör! Sabah Namazı Sırasında İntihar Saldırısı Düzenlendi ! Ölü Sayısı Artıyor

Nijerya'da Yine Terör! Sabah Namazı Sırasında İntihar Saldırısı Düzenlendi ! Ölü Sayısı Artıyor

Nijerya'nın Kuzeyindeki Borno eyaletinde sabah saatlerinde bir camiye intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.  Nijerya ulusal basını tarafından paylaşılan haberlere göre, Gamboru Ngalı bölgesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği camide çok sayıda kişi de yaralandı.

Eyaletin polis sözcüsü Gideon Jubrin, saldırının sabah saatlerinde gerçekleştiğini söyleyerek, "Bu saatlerde insanlar sabah namazı kılarken saldırgan içeriye girdi ve intihar saldırısı düzenledi." dedi.

Eyalet polis sözcüsü saldırıdan terör örgütü Boko Haram'ın sorumlu olduğunu söyledi. Terör örgütü Boko Haram 2000'li yılların başından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde terör saldırılarıdüzenliyor. Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenleyen terör örgütünün 17 bine yakın kişinin ölümünden sorumlu olduğu tahmin ediliyor.

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Son Güncelleme: 03.01.2018 16:00
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