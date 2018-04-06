Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Niğde-Bor Şeker Fabrikasının Yeni Sahibi Belli Oldu !

Şeker Fabrikalarının özelleştirilme sürecinde ihalesi gerçekleştirilen ilk fabrika Niğde-Bor oldu. İhaleyi 336 milyon TL bedelle Doğuş Çay'ın sahibi olan Doğuş içecek kazandı.

banner396

Niğde-Bor Şeker Fabrikasının Yeni Sahibi Belli Oldu !

Şeker Fabrikalarının özelleştirilme sürecinde ihalesi gerçekleştirilen ilk fabrika Niğde-Bor oldu. İhaleyi 336 milyon TL bedelle Doğuş Çay'ın sahibi olan Doğuş içecek kazandı.

06 Nisan 2018 Cuma 17:01
Niğde-Bor Şeker Fabrikasının Yeni Sahibi Belli Oldu !

Şeker Fabrikalarının özelleştirilme sürecinde ihalesi gerçekleştirilen ilk fabrika Niğde-Bor oldu. İhaleyi 336 milyon TL bedelle Doğuş Çay'ın sahibi olan Doğuş içecek kazandı.

Türkiye Şeker Fabrikalarına Ait Bor Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine yönelik ihale gerçekleşti. İhaleye Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Tüzünler Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ- Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat AŞ katıldı. İhaleyi 336 Milyon TL bedelle Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ. kazandı. Doğuş Yiyecek-İçecek bünyesinde Doğuş Çay, Patos, Çerezoz, Cipso gibi markalar barınıyor.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Niğde BorNiğde Bor şeker Fabrikası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas'ta Zincirleme Kaza! Aralarında Çocukların da Yer Aldığı 6 Kişi Yaralandı
Sivas'ta Zincirleme Kaza! Aralarında Çocukların da Yer Aldığı 6 Kişi Yaralandı
4 Kişiyi Katleden Volkan Bayar Adliyeye Sevk Edildi
4 Kişiyi Katleden Volkan Bayar Adliyeye Sevk Edildi
Şehit Yakını Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Şehit Yakını Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim