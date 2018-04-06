Niğde-Bor Şeker Fabrikasının Yeni Sahibi Belli Oldu !

Şeker Fabrikalarının özelleştirilme sürecinde ihalesi gerçekleştirilen ilk fabrika Niğde-Bor oldu. İhaleyi 336 milyon TL bedelle Doğuş Çay'ın sahibi olan Doğuş içecek kazandı.

Türkiye Şeker Fabrikalarına Ait Bor Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine yönelik ihale gerçekleşti. İhaleye Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Tüzünler Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ- Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat AŞ katıldı. İhaleyi 336 Milyon TL bedelle Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ. kazandı. Doğuş Yiyecek-İçecek bünyesinde Doğuş Çay, Patos, Çerezoz, Cipso gibi markalar barınıyor.

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