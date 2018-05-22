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Ne Yaptın Sen Teyze! Yaşlı Kadın Yılan Korkusu Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan bir kadın evinin çevresinde gördüğü bir yılan nedeniyle kurumuş otları yakmak istedi fakat yangın kısa sürede büyüdü. Evlerin etrafını saran alevlere itfaiye ekipleri müdahele etti.

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Ne Yaptın Sen Teyze! Yaşlı Kadın Yılan Korkusu Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan bir kadın evinin çevresinde gördüğü bir yılan nedeniyle kurumuş otları yakmak istedi fakat yangın kısa sürede büyüdü. Evlerin etrafını saran alevlere itfaiye ekipleri müdahele etti.

22 Mayıs 2018 Salı 15:48
Ne Yaptın Sen Teyze! Yaşlı Kadın Yılan Korkusu Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan bir kadın evinin çevresinde gördüğü bir yılan nedeniyle kurumuş otları yakmak istedi fakat yangın kısa sürede büyüdü. Evlerin etrafını saran alevlere itfaiye ekipleri müdahele etti.

 Antalya'nın Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 sokak üzerinde meydana gelen olayla ilgili detaylar haber merkezlerine ulaştı. G.D. isimli bir kadın evinin yakınlarında kurumuş otların arasında  yılan gördü. Yılanların eve gireceğini düşünen ve endişeye kapılan kadın otları yakarak yılanı öldürmek istedi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler kontrolden çıktı. Evlerin etrafını saran yangını söndürmek için mahalleliler seferber olurken, öte yandan itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahele etti.

Polis merkezine götürülen kadın suçlamaları kabul etmedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Yaşlı KadınYılan Korkusu
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