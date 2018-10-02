Nazlı Ilıcak ve Altan Kardeşlerin Müebbet Hapis Cezaları Onandı

İstinaf Mahkemesi, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ ve PYD)’nin medya yapılanmasına ilişkin Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından büyük salonda yapılan duruşmada, sanıkların son sözlerinin sorulmasından sonra karar açıklandı.

2. Ceza Dairesi, tutuksuz sanık Mehmet Altan ile tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı yaptıkları istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Daire, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün bu hallerinin devamına hükmetti.

Ceza dairesinin kararıyla, tüm sanıklar hakkında ilk derece mahkemesince "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanmış oldu.

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