Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

NATO'dan Son Dakika Açıklaması! 'Türkiye'ye Katkı Sürecek'

NATO'dan Erdoğan'ın tepkisi sonrası ilk açıklama geldi. Bir NATO yetkilisi, terör örgütü PYD/PKK'nın ordulaşma çabasıyla ilgili sorulan soruya, yanıt verdi.

banner396

NATO'dan Son Dakika Açıklaması! 'Türkiye'ye Katkı Sürecek'

NATO'dan Erdoğan'ın tepkisi sonrası ilk açıklama geldi. Bir NATO yetkilisi, terör örgütü PYD/PKK'nın ordulaşma çabasıyla ilgili sorulan soruya, yanıt verdi.

16 Ocak 2018 Salı 18:23
NATO'dan Son Dakika Açıklaması! 'Türkiye'ye Katkı Sürecek'

NATO'dan Son Dakika Açıklaması! 'Türkiye'ye Katkı Sürecek'

NATO'dan Erdoğan'ın tepkisi sonrası ilk açıklama geldi. Bir NATO yetkilisi, terör örgütü PYD/PKK'nın ordulaşma çabasıyla ilgili sorulan soruya, yanıt verdi.

Türkiye'ye yönelik desteklerin devam edeceğini bu yönde son zamanlarda önemli adımlar atıldığını söyleyen NATO yetkilisi, "NATO, Türkiye'ye giderek zorlu hale gelen güvenlik ortamında yardım etmeye devam ediyor. Türkiye'nin Suriye'den gelebilecek balistik füzelere karşı hava savunmasını güçlendirdik, Türk toprakları üzerinde erken uyarı sistemi (AWACS) uçuşlarını geliştirdik ve Ege Denizi'nin doğu kısmında donanma varlığımızı arttırdık. Tüm bunlar NATO'nun Türkiye'nin savunmasına güçlü bir şekilde bağlı olduğunu ortaya koyuyor." dedi. Yetkili NATO'nun terör örgütü DAEŞ'e karşı uluslararası koalisyonun üyesi olduğunu hatırlattı ve Suriye'de hava saha varlığının bulunmadığını söyledi.

Yetkili, bu çerçevede NATO'nun koalisyona AWACS gözetleme uçakları ve Iraklı güçlere eğitim yoluyla destek sağladığını söyledi. Erdoğan bugün TBMM Grup toplantısında NATO'nun konu hakkındaki sessizliğine karşı, "Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Peki şu ana kadar siz, ne tür bir tavır aldınız? Bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz. Şu anda da Belçika'daki toplantıda Genelkurmay Başkanımız, kendileriyle bu konuları da görüşüyorlar, görüşecekler." demişti.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
NATONato Son DakikaNato Son Dakika Haberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO Genel Sekreteri ile Görüşen Erdoğan'dan Flaş Açıklama
NATO Genel Sekreteri ile Görüşen Erdoğan'dan Flaş Açıklama
Trabzon'daki Uçak Kazası ile İlgili Son Dakika Açıklaması
Trabzon'daki Uçak Kazası ile İlgili Son Dakika Açıklaması
Polis Akademisi'nden FYO Duyurusu
Polis Akademisi'nden FYO Duyurusu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim