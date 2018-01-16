NATO'dan Son Dakika Açıklaması! 'Türkiye'ye Katkı Sürecek'

NATO'dan Erdoğan'ın tepkisi sonrası ilk açıklama geldi. Bir NATO yetkilisi, terör örgütü PYD/PKK'nın ordulaşma çabasıyla ilgili sorulan soruya, yanıt verdi.

Türkiye'ye yönelik desteklerin devam edeceğini bu yönde son zamanlarda önemli adımlar atıldığını söyleyen NATO yetkilisi, "NATO, Türkiye'ye giderek zorlu hale gelen güvenlik ortamında yardım etmeye devam ediyor. Türkiye'nin Suriye'den gelebilecek balistik füzelere karşı hava savunmasını güçlendirdik, Türk toprakları üzerinde erken uyarı sistemi (AWACS) uçuşlarını geliştirdik ve Ege Denizi'nin doğu kısmında donanma varlığımızı arttırdık. Tüm bunlar NATO'nun Türkiye'nin savunmasına güçlü bir şekilde bağlı olduğunu ortaya koyuyor." dedi. Yetkili NATO'nun terör örgütü DAEŞ'e karşı uluslararası koalisyonun üyesi olduğunu hatırlattı ve Suriye'de hava saha varlığının bulunmadığını söyledi.

Yetkili, bu çerçevede NATO'nun koalisyona AWACS gözetleme uçakları ve Iraklı güçlere eğitim yoluyla destek sağladığını söyledi. Erdoğan bugün TBMM Grup toplantısında NATO'nun konu hakkındaki sessizliğine karşı, "Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Peki şu ana kadar siz, ne tür bir tavır aldınız? Bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz. Şu anda da Belçika'daki toplantıda Genelkurmay Başkanımız, kendileriyle bu konuları da görüşüyorlar, görüşecekler." demişti.

KPSSCAFE - ANKARA