Mustafa Tuna : Dinazorları Ben Kaldırmadım

Habertürk'te Ankara gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, görev başına geldikten kısa süre sonra Melih Gökçek döneminde büyük tepki çeken dinazorların kaldırılmasıyla ilgili konuştu.

Tuna, dinazorların yerinin park olduğunu belirterek "Dinozorları ben kaldırmadım, yerine koydum. O dinozorun yeri orası değildi. O geçiş döneminde, Ankapark henüz bitmediği için, gelen geçen geçen vatandaşların gezme imkanı olmadığından, 'Bakın burada böyle şeyler var' diye göstermek içindi. Onun sırası geldi, oradan aldık ve yerine koyduk." ifadelerini kullandı.

Gökçek döneminin ünlü Fiskiyesiyle ilgili kendisine yöneltilen soruyu da yanıtlayan Tuna, "Bunları böyle tabulaştırmak pek doğru değil. Onun da sebebi şu; göreve geldikten sonra sayın Bakanlarımız ziyarete geldiler. Bakanlarımız gelince, korumalar falan orada bir araç trafiği oldu. Ben bilmiyordum da böyle bir şey olduğunuBir fıskiye orada olmuş, burada olmuş... Ben işime bakarım. Dinozormuş, fıskiyeymiş... Ben bunlara takılırsam, ileriye dönük yapacağım işlerin planlamasını yapamam." dedi.

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