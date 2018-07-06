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Mustafa Destici: Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nın sonlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Mustafa Destici: Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nın sonlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:53
Mustafa Destici: Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nın sonlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.  

Cuma namazı çıkışında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Mustafa Destici, Cumhur ittifakının aynı amaçla devam ettiğini, TBMM ve TBMM dışında da devam edeceğini önümüzdeki günlerde bunlarında görüleceğini söyledi.  Millet ittifakının sadece seçimlere yönelik bir ittifak olduğunu söyleyen BBP Genel Başkanı, "Bir sağdan bir soldan bir ortadan. Her ne kadar HDP resmi olarak bu ittifakın için de olmasa da fiili olarak vardı. Cumhur İttifakı adayı dışındaki adaylardan ve parti genel başkanlarından hep şunu duyduk; ikinci tura kim kalırsa muhalefetten ister Muharrem İnce, ister Meral Akşener, ister Selahattin Demirtaş onu destekleyeceklerini açıkladılar.

TBMM'de yine iş birliği yapacaklarını, çoğunluğunu elde edeceklerini açıkladılar. Millet İttifakı, tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirmemek, Cumhur İttifakı'nı başarısız kılmak üzerine kurulmuştu. Bütün bunu önceleyenlerin bir araya geldiği bir ittifaktı. Seçime yönelikti ve bitti. 'Öküz öldü ortaklık bozuldu' diye Anadolu'da bir laf var. Onların böyleydi işin doğrusu..Dolayısıyla yapmacık bir ittifaktı ve bozuldu. Bir sonraki seçimi bekleyeceklerini düşünüyorum. Yine bir seçim geldiğinde birileri devreye girecek. Dışarıdan, içeriden birtakım eller ve onları bir araya getirmeye çalışacaklar" şeklinde konuştu.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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