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Mustafa Destici : Başka Yerlerden de Milletvekilliği Teklifi Geldi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur ittifakına katılmalarıyla ilgili basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

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Mustafa Destici : Başka Yerlerden de Milletvekilliği Teklifi Geldi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur ittifakına katılmalarıyla ilgili basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

13 Mayıs 2018 Pazar 16:34
Mustafa Destici : Başka Yerlerden de Milletvekilliği Teklifi Geldi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur ittifakına katılmalarıyla ilgili basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. Başka Partilerden de kendilerine milletvekilliği teklifleri yapıldığını söyleyen Destici, meselenin devlet bekası olduğu için Cumhur ittifakına katıldıklarını söyledi. BBP Genel Başkanı, "ğer biz sadece milletvekilliği için buna evet dediysek, başka yerlerden de bize milletvekilliğiyle ilgili teklifler yapıldı. Burada mesele milletvekilliği meselesi değildir. Mesele devletin bekası, vatanın birliği, milletin dirliği meselesidir. Bazıları hala bunu anlayabilmiş değildir.Kim, hangi güç, içerden ya da dışarıdan Türkiye'nin birliğine, kardeşliğine, devletinin bekasına, vatanının bütünlüğüne, üniter yapısına ya da milli iradenin seçtiği siyasilere, hükümetlere müdahale ederse dün ve bugün olduğu gibi yarın da Alperenleri ve BBP'lileri karşısında bulacak." ifadelerini kullandı.

BBP'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin köhne sistemden kurtarılması için her fırsatta çalıştığını söyleyen Drstici, "Uyum yasası paketine karşı çıkanlar bugün dört elle sarılıp 'millet ittifakı' adını verdikleri karma ve karışık ittifakı nasıl da oluşturdular? Demek ki bu değişiklik, yasa olumluymuş. Önümüzdeki seçimlerden sonra yasa değişikliğinin sonucu olarak, 16 Nisan referandumundaki anayasa değişikliğinin bir sonucu olarak yürütme istikrara kavuşacak, istikrarsızlıkla karşı karşıya kalmayacak. TBMM'de de temsilde adalet yerine gelecek. Belki de 80 darbesinden sonra TBMM temsilde adaletin en fazla gerçekleştiği bir dönemi yaşayacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BbpBbp Genel Başkanı
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