Müsbet Ne Demek, Ne Anlama Gelmektedir? Başbakan Ne Demek İstedi

Müsbet ne demek?

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik için müsbet bakıyorum ifadesini kullandı. Başbakan'ın bu açıklamasının ardından müsbet kelimesini merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmaya başladı.

Müsbet kelime anlamı olarak olumlu görüş ifade etmede kullanılır. Ben bunu müsbet buluyorum demek bu görüşe olumlu bakıyorum anlamına geliyor.

BAŞBAKAN NE DEDİ?

Başbakan canlı yayında bedelli askerlik ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Orada şöyle bir istismar olmaması gerekir. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz, bir yandan bedelli falan. İstismar edilebilecek bir konu gibi görünüyor. Bir yandan toplumdan bir talep geliyor. Biz askerlikte profesyonelliğe geçtik. Vatani görevlerini yapan askerleri biz cepheye hiç göndermedik.

Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için dikkate alınması gereken bir şey bu. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek gelirin de savunma sanayisinin güçlendirilmesinde kullanılması gerekir.

Bunları tabi konuşacağız. Bakış açım müsbet. Ancak bazı soru işaretlerini de ortadan kaldırmamız lazım."

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