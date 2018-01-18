Muş'un Varto İlçesinde Bir Köy Karantinaya Alındı

Muş'un Varto ilçesine bağlı Kayalıdere köyünde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığının görüldüğü bu nedenle hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklanarak köyün karantinaya alındığı bildirildi. Muş'un Varto ilçesine bağlı Kayalıdere köyünde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı görüldü. Varto ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Kayalıdere'de küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığının tespiti üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan İlçe Müdürü Ümral Güzel, "Kayalıdere köyünde veteriner hekimlerin küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığını tespit etmesi sonucunda gerekli tedbirler alındı. Tüm köy muhtarları bu konuda aydınlatıldı. Köy karantinaya alınarak, hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı" dedi.

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