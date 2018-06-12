Muş'ta Sel Faciası! 1 Kişi Hayatını Kaybetti! 

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Balkır köyünde aniden bastıran sağanak yağmur sonrası meydana gelen sele kapıdan engelli bir genç hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre, kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta olan Korkut ilçesine bağlı Karakale, Dereiçi ve Balkır köyünde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur sonrası sel faciası meydana geldi.

Kardeşiyle beraber yaylaya giderken sele kapılan 23 yaşında olan engelli Ferhat Yayman hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Jandarma , AFAD , Karayolları ve İl Özel İdaresi Ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 23 yaşındaki Ferhat Yayman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Mollababa köyünden Osman Yener isimli çobanın da sel sularında kaybolduğu bildirildi. Öte yandan sel sebebiyle köy yolu kapanırken birçok köy sakininin bostan, bahçe ve evinde maddi hasar meydana geldi.

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