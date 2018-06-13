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Muş'ta Korkunç Kaza! 1 Ölü 11 Yaralı

Muş'un Malazgirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasına dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Malazgirt ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Muş'ta Korkunç Kaza! 1 Ölü 11 Yaralı

Muş'un Malazgirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasına dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Malazgirt ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 19:07
Muş'ta Korkunç Kaza! 1 Ölü 11 Yaralı

Muş'un Malazgirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasına dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Malazgirt ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Yeşil Muş Ovası Firmasına ait yolcu otobüsü, Malazgirt Organize Sanayi Bölgesinde karşı yönden gelen Mehmet Ergin idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Hafif ticari araç sürücüsü Ergin'in olay yerinde feci şekilde can verdiği öğrenilirken, otobüste bulunan 11 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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