Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Murat Özdemir'in dehşet içeren yeni videosu çıktı! Papağanı asmış

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gören ve gözaltına alındıktan sonra 21 gün akıl hastanesinde yatmasına karar verilen Murat Özdemir'in tepki çekecek başka görüntüleri ortaya çıktı.

Murat Özdemir'in dehşet içeren yeni videosu çıktı! Papağanı asmış

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gören ve gözaltına alındıktan sonra 21 gün akıl hastanesinde yatmasına karar verilen Murat Özdemir'in tepki çekecek başka görüntüleri ortaya çıktı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 22:53
Murat Özdemir'in dehşet içeren yeni videosu çıktı! Papağanı asmış

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gören ve gözaltına alındıktan sonra 21 gün akıl hastanesinde yatmasına karar verilen Murat Özdemir'in tepki çekecek başka görüntüleri ortaya çıktı.
 

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra gözaltına alınan ve 21 gün akıl hastanesinde yatırılması kararı verilen Murat Özdemir'in papağanıyla tepki çekecek yeni görüntüleri ortaya çıktı.

"MURAT ÖZDEMİR PAPAĞINI ASIYOR"

Sosyal medya hesaplarından, "Murat Özdemir papağanı asıyor" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, kafesteki papağan acıyla bağırırken Murat Özdemir'in, "Kuşum Mesut Bahtiyar, arkadaşlar o bir gün Acun Baba demeyi öğrenecek. Acun İmparator, sultan Süleyman kim" dediği görülüyor.

(Yayın ilkelerimiz gereği, videodaki olumsuz görüntüleri yayınlamıyoruz. Anlayışınız için teşekkürler)

Son Güncelleme: 19.12.2018 23:30
Anahtar Kelimeler:
murat özdemir in dehşet içeren yeni videosu çıktı papağanı asmış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Maciraga 5 saat önce

Çok pardon ama bu murat denilen şahıs kimdir ya her İnternete girdiğimde karşıma çıkarıyorsunuz artık sıkıldım bu şahsı görmekten. Varsa suçu şikayet edilecek merbeteler bellidir lütfen rica ediyorum bu ülkede konuşulacak o kadar çok konu varken murat onu yapmış murat bunu yapmış.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nur 5 saat önce

Bu gerizekali saçma adamın ne isi var televizyonlarda ne olduğü belirsiz.yaptığı hareketkerden belliydi zaten niye çıkariyorsunuz bunları televizyona biz anlıyoruzda ne oldugunu televizyona cikaranlar maalesef anlamiyorlar. Yazık papağana.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muhammet Güler 5 saat önce

MERAK EDIYORUM BU GERI ZEKALIYI GECMISTE HANGI IS YERLERI CALISTIRIP BUNA IMKAN VERDI. BOYLE AHLAK YOKSUNU INSANLARI TOPLUM ICINE KOYMAMAK LAZIM. BUNUN GIBILERIN HAKKI BIR TON SOPA. ANCAK O ZAMAN HAYVANLARA YAPTIKLARI EZIYETIN FARKINA VARIRLAR.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
24 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı
24 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı
Şok: Başına 1,5 Milyon Ödül Konan Terörist Serbest Bırakıldı
Şok: Başına 1,5 Milyon Ödül Konan Terörist Serbest Bırakıldı
FETÖ paylaşımı yapan 2 bin 754 kişi tutuklandı
FETÖ paylaşımı yapan 2 bin 754 kişi tutuklandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim