Murat Özdemir'in dehşet içeren yeni videosu çıktı! Papağanı asmış

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gören ve gözaltına alındıktan sonra 21 gün akıl hastanesinde yatmasına karar verilen Murat Özdemir'in tepki çekecek başka görüntüleri ortaya çıktı.



Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra gözaltına alınan ve 21 gün akıl hastanesinde yatırılması kararı verilen Murat Özdemir'in papağanıyla tepki çekecek yeni görüntüleri ortaya çıktı.

"MURAT ÖZDEMİR PAPAĞINI ASIYOR"

Sosyal medya hesaplarından, "Murat Özdemir papağanı asıyor" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, kafesteki papağan acıyla bağırırken Murat Özdemir'in, "Kuşum Mesut Bahtiyar, arkadaşlar o bir gün Acun Baba demeyi öğrenecek. Acun İmparator, sultan Süleyman kim" dediği görülüyor.

(Yayın ilkelerimiz gereği, videodaki olumsuz görüntüleri yayınlamıyoruz. Anlayışınız için teşekkürler)