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Murat Karayılan ve Cemil Bayık Yakalandı mı? Bomba İddia Geldi

Sosyal medya üzerinde yayılan ve bazı gazeteciler tarafından da yayımlanan iki fotoğrafta bölücü terör örgütünün üst düzey kadrosunda olan Cemil Bayık ile Murat Karayılan'ın yakalandığı iddia edildi.

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Murat Karayılan ve Cemil Bayık Yakalandı mı? Bomba İddia Geldi

Sosyal medya üzerinde yayılan ve bazı gazeteciler tarafından da yayımlanan iki fotoğrafta bölücü terör örgütünün üst düzey kadrosunda olan Cemil Bayık ile Murat Karayılan'ın yakalandığı iddia edildi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 08:28
Murat Karayılan ve Cemil Bayık Yakalandı mı? Bomba İddia Geldi

Bomba iddia sosyal medya üzerinde yayılmaya başladı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre sosyal medya ortamında hızla yayılan iki fotoğrafta, bölücü terör örgütü PKK'nın üst düzey iki yönetici olan Murat Karayılan ile Cemil Bayık'ın yakalandığı iddia edildi.

Sosyal medya üzerinde hızla yayılan ve binlere kullanıcı tarafından paylaşılan bu görseller ile ilgili resmi kaynaklardan şimdiye kadar resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Fotoğraflara bakıldığında,  ilkinin C-160 uçağına ait olduğu, bu bir kişinin saati gösterdiği görülüyor. Diğer görüntüye bakıldığında ise Kirpi'nin içinden bir görüntü olduğu belirtiliyor.

Diğer taraftan Kirpi'nin içindekileri gösteren fotoğraf 10 gün önce sosyal medyada yer almıştı.

Öte yandan gazeteci Süleyman Özışık, Genelkurmay eski adli Müşaviri Ahmet Zeki Üçok da bu görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Zeki Üçok yaptığı paylaşımda "Memleketine hoş geldin......." ifadelerini kullandığı görülüyor.

İşte halen teyide muhtaç olan, resmi kaynaklar tarafından henüz doğrulanamayan, bölücü terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticileri olan Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın yakalandığına delil olarak gösterilen iki fotoğraf...

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Son DakikaHaberMurat KarayılanCemil Bayık
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