Murat Hazinedar'ı CHP Milletvekilleri Şikayet Etmiş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'li bazı milletvekillerinin Hazinedar'ı şikayet ettiğini söyleyen Dağ, an itibariyle de Kılıçdaroğlu'nun soluğu Beşiktaş'ta aldığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırma kararı aldığı Murat Hazinedar ile ilgili, "Belediye başkanlarına sahip çıkmayan, onların kiminle nasıl, ne tür ilişki içinde olduğunu bilmeyen bir CHP var. Bu belediye başkanını sizin kendi milletvekilleriniz şikayet etti. Yapılan şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığının yapmış olduğu hamleye şimdi de bir tepki koyma noktasına gidiyorlar. Bu belediye başkana sizin kendi içinizdeki milletvekili 'Yapma yeter artık. Bu kadar yolsuzluk olmaz. Bu kadar FETÖ ile ilişkide olunmaz. İçişleri bakanlığı bu belediyeye el koysun.' dedi. Şimdi de görevden alınınca Kılıçdaroğlu soluğu Beşiktaş'ta aldı. Beşiktaş'ı biz çok severiz. Beşiktaş kulübüne de çok severiz. Ama Beşiktaş'ta senin gibi bir futbolcuya ihtiyaç yok. Böyle transferlere girmeye de hiç gerek yok" dedi.

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