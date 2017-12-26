Mülakatlar Hakkında Yusuf Tekin'den Flaş Açıklama: Öğretmen Alımında Yeni Sistem Geliyor

Bugün eğitim fakültesi Dekanları ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, flaş açıklamalarda bulundu.

'3 dakikada mülakat olur mu?' eleştirilerine değinen Müsteşar Tekin, öğretmenlik öncesi staj uygulamasındaki verileri sözleşmeli öğretmen mülakatında değerlendirmek istediklerini dile getirdi.

Öğretmen istihdamında mülakat süreci ile ilgili kamuoyunda yer alan "Bu kadar kısa süre içinde bir adayın öğretmenlik yapıp yapamayacağına nasıl karar veriyorsunuz?" şeklinde gelen eleştirileri cevaplayan Tekin, bunun kendi içinde ayrı bir tartışma konusu olduğunu vurguladı ve dekanlara yeni bir sistem önerdi. Müsteşar Tekin önerdiği yeni sistem için yardım talep etti. Tekin yeni sistemi şu şekilde anlattı:

"Sizden bir yardım talebim var. O da şu; Bakanlık bünyesinde öğretmenlik yapacakları tespit etmek için sizin bir desteğinize ihtiyacımız var. Şu anda hem eğitim fakültelerinde, hem de öğretmenliğe kaynak teşkil eden diğer fakültelerdeki arkadaşların ilave olarak aldıkları formasyon programlarında, öğretmenlik öncesi bir nevi staj uygulaması dediğimiz bir uygulama var. Bu uygulamaya iki yıldır bir çeki düzen vermeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte, okullarda öğretmen adaylarımızın, staj süresi içerisindeki etkinliklerini biz mülakatta bir veri olarak almak istiyoruz. Mülakat sınavlarında, staj uygulamasından elde ettiğiniz verileri, öğretmenleri istihdam ederken kullanmak istiyoruz."

İstihdamda Yeni Süreç

Öğretmen niteliklerinin artırılması konusunda, öğretmen istihdamıyla başlayıp hizmet içi eğitime kadar uzanan bir politikayı yürürlüğe sokacaklarını aktaran Tekin, bu süreci tanımlamak için "Öğretmen Strateji Belgesi" oluşturduklarını hatırlattı ve öğretmen istihdamında yeni bir süreç başlattıklarını ve öğretmen atamalarında mülakat sistemini hayata geçirdiklerini dile getiren Tekin, hazırladıkları öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ile ilgili belgeyi de kamuoyuyla paylaştıklarını ifade etti.

Dekanlardan Yardım İstedi

Öğretmen istihdamında mülakat süreci ile ilgili, "Bu kadar kısa süre içinde bir adayın öğretmenlik yapıp yapamayacağına nasıl karar veriyorsunuz?" şeklinde gelen eleştirilere yanıt veren Tekin, bunun kendi içinde ayrı bir tartışma konusu olduğunu söyledi.

Salonda bulunan Dekanlardan yardım isteyen Tekin, "Sizden bir yardım talebim var. O da şu; Bakanlık bünyesinde öğretmenlik yapacakları tespit etmek için sizin bir desteğinize ihtiyacımız var. Şu anda hem eğitim fakültelerinde, hem de öğretmenliğe kaynak teşkil eden diğer fakültelerdeki arkadaşların ilave olarak aldıkları formasyon programlarında, öğretmenlik öncesi bir nevi staj uygulaması dediğimiz bir uygulama var. Bu uygulamaya iki yıldır bir çeki düzen vermeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte, okullarda öğretmen adaylarımızın, staj süresi içerisindeki etkinliklerini biz mülakatta bir veri olarak almak istiyoruz. Mülakat sınavlarında, staj uygulamasından elde ettiğiniz verileri, öğretmenleri istihdam ederken kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Staj Sürecini Takip Edin

Öğretim üyelerinden staj dönemini iyi takip etmelerini isteyen Tekin, "180-200 öğrenci bir öğretim üyesinin uhdesinde gözüküyor. Bu hiçbir şekilde izah edilebilir bir durum değil. YÖK, bunun kriterini 15 öğrenci olarak koymuş. Herkesi itham etmek istemiyorum ama 180-200 öğrenciye danışmanlık yapan öğretim üyelerimiz oldu. Bu durum, sürecin hem bizim, hem de yükseköğretim kurumlarının istediği şekilde yürümemesinin önemli gerekçelerinden bir tanesi." dedi.

YÖK Başkanından Açıklama

Konuya maarif davası şeklinde bakacak idealist öğretmenlere ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Saraç, şunları kaydetti:

"Bundan 70-80 sene önce idealist öğretmenlerin sayısı daha fazlaydı. Şimdi sanki azalıyormuş gibi geliyor. Peki bu öğretmenleri yetiştiren kurumlar? Diyoruz ki mesela, 'Geçen sene matematikte tek net yapmayan şu kadar öğrenci var.' Bu öğrencileri yetiştiren öğretmeni de biz yetiştiriyoruz yalnız. Dolayısıyla burada hem Milli Eğitim Bakanlığının hem Yükseköğretim Kurulunun, sorumluluk nerede başlıyor, nerede bitiyor hesabı yapmadan bu meseleyi müştereken, aynı şuurla ele alması gerekiyor. Bu bağlamda da yeniden öğretmenliği inşa etmek maksadıyla herhalde sıra dışı kabul edilecek bazı çok radikal adımları atmak durumundayız. Bunu da yakın dönemde kamuoyu ile tartışacak duruma da getiririz diye düşünüyoruz."

Kpsscafe.com.tr | Ankara

Kaynak: Memular. net