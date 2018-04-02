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Mülakat Şartı Yok! Sözleşmeli Kamu Personeli Alınacak Başvurular Başladı

KPSS puanlarıyla mülakat şartsız personel alımı yapılacak. Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımına kimler başvuru yapabilir, işte detaylar...

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Mülakat Şartı Yok! Sözleşmeli Kamu Personeli Alınacak Başvurular Başladı

KPSS puanlarıyla mülakat şartsız personel alımı yapılacak. Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımına kimler başvuru yapabilir, işte detaylar...

02 Nisan 2018 Pazartesi 10:28
Mülakat Şartı Yok! Sözleşmeli Kamu Personeli Alınacak Başvurular Başladı

Bülent Ecevit Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başladı.

Geçtiğimiz günlerde Üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda 52 kişilik alım yapılacağı bu alımların büyük bir çoğunluğunun Hemşire unvanı için gerçekleşeceği belirtilmişti. 

Rektörlük duyurusunda "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak ve KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın) sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verilmiş, 41 kişilik alımın hemşire pozisyonu için, 9 kişilik alımın sağlık teknikeri pozisyonu için 2 kişilik alımın röntgen teknisyeni alımı için yapılacağı belirtilmişti. Başvurularda 2016 KPSS şartı bulunuyor.  Başvuru sürecine dair tüm detaylara erişim sağlamak için TIKLAYIN.

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