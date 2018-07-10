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Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümü Hakkında Yargıtay'dan Flaş Karar

Yargıtay, bir son dakika açıklaması yaptı. Edinilen son dakika bilgilerine göre Yargıtay, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin bir karar verdi.

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümü Hakkında Yargıtay'dan Flaş Karar

Yargıtay, bir son dakika açıklaması yaptı. Edinilen son dakika bilgilerine göre Yargıtay, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin bir karar verdi.

10 Temmuz 2018 Salı 15:56
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümü Hakkında Yargıtay'dan Flaş Karar

Yargıtay Başkanlığından flaş  Muhsin Yazıcıoğlu kararı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Yargıtay, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin bazı kamu görevlileri yönünden verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırma yönünde yeni bir karar aldı.

Yargıtay, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden, milyonlarca kişinin büyük sempatisini kazanmış olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin bazı kamu görevlileri yönünden verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı.

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Muhsin Yazıcıoğlu, Türk Siyasetçi, Veteriner hekim ve Ülkücü lider. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı, 19., 20., ve 23. dönem TBMM Sivas milletvekili ve Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanıdır.

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Son DakikaYargıtayHaberMuhsin Yazıcıoğlu
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