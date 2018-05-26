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Mühendislerin Özlük Hakları ve Atanamayan Öğretmenler MHP'nin Beyannamesinde

MHP'nin seçim beyannamesinde atanamayan öğretmenler ile mühendislerin özlük haklarında iyileştirmeler yapılacağı bildirildi.

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Mühendislerin Özlük Hakları ve Atanamayan Öğretmenler MHP'nin Beyannamesinde

MHP'nin seçim beyannamesinde atanamayan öğretmenler ile mühendislerin özlük haklarında iyileştirmeler yapılacağı bildirildi.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 15:18
Mühendislerin Özlük Hakları ve Atanamayan Öğretmenler MHP'nin Beyannamesinde

MHP Genel Başkanından atanamayan öğretmenler açıklaması.

MHP'nin, 24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için seçim beyannamesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıkladı.

Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından açıklanan MHP'nin seçim beyannamesi iki bölümden oluşuyor. İlk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı'nın hedefleri yer alıyor. Bahçeli, bildirgeyi açıklarken "İşte Milliyetçi Hareket, işte fazilet, işte adam gibi adamlık" dedi. Bahçeli'nin bu sözlerini salonda bulunanlar ayakta alkışladı.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER, MÜHENDİSLERİN ÖZLÜK HAKLARI, EK GÖSTERGE

Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi. Atanamayan öğretmenlerin kademeli atanması. 3600 ek gösterge sorunu çözülmesi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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