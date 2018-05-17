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Muharrem İnce'den TRT'ye Çok Sert Sözler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gerçekleştirdiği mitinglere Çorum'da devam etti.

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Muharrem İnce'den TRT'ye Çok Sert Sözler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gerçekleştirdiği mitinglere Çorum'da devam etti.

17 Mayıs 2018 Perşembe 18:29
Muharrem İnce'den TRT'ye Çok Sert Sözler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gerçekleştirdiği mitinglere Çorum'da devam etti. Burada gündemdeki konulara ve seçim vaatlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı adayı, özellikle medya konusunda çok sert açıklamalarda bulundu. İnce , özel kanalların kendilerine yer vermemesini bir nebze anlayabileceğini fakat TRT'nin tutumunu beğenmediğini söyledi.

Muharrem İnce, "Dün bazı kanalları aradım, neyse bugün verdiler. Ama şu TRT var ya TRT.. TRT’ye yöneten zat, orası babanın çiftliği değil. Bak buradan hep birlikte haykırıyoruz, TRT sana verdiğimiz paralar haram olsun, boynunda kalsın, zıkkım olsun. Size öyle bir haddinizi bildireceğim ki.. Siz kimsiniz ne zannediyorsunuz kendinizi. Hazır mıyız Çorum? Şimdi kinim yok. Rövanş intikam duygum yok ama iki konuyu ciğerime yazdım. Bir Soma’da yeri düşen madenciye tekme atan vardı ya onu ciğerime yazdım. TRT’yi de yanına yazdım.

Bu milletin bu fakir milletin hakkını Recep Tayyip Erdoğan’a yedirmenin hakkını sana yedireceğim. Ergenekon’da Silivri’de bu ülkenin insanlarına yaptıkları yanlışlıkları hiç kimseye yaptırmayacağız. Tayyip Erdoğan’ı yargılayacak mısın? diyor, benim işim değil. Benim işim bir adil yargı düzeni kurmak. O sistem ister beni ister Erdoğan’ı yargılar. Yüksek yargıçlar benimle Yalova’ya gelip elma toplamayacak." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.05.2018 18:39
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TrtMuharrem InceMuharrem Ince Trt
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Hasbi 1 saat önce

O kadar...

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