Muharrem İnce: "Sözleşmeli Öğretmenliği Kaldıracağız"

Konya Ereğli Mitingine katılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce önemli açıklamalarda bulundu.

Seçim vaatlerini açıklayan Muharrem İnce, sözleşmeli öğretenliği kaldıracağını söyledi.

Muharrem İnce'nin açıklamaları şu şekilde:

"Millet garibansa cumhurbaşkanı adayı da garibandır. Ben Erdoğan'dan önce milletvekili oldum.

Milletvekili ile Başbakan maaşı yakın. Ben nasıl gariban kaldım da, o zengin oldu onu anlayamadım.

Onun projesi köprüymüş, benim projem huzur. Bana gariban diyor, ben gariban değilim ben ondan çok zenginim. Özgürlüğüme düşkünüm, Türk Kürt diye ayırmam, AK Parti'li CHP'li diye ayırmam.

Onun için benim gönlüm zengin. Nasıl başaracağız bu huzuru? Bir kere insanları seveceğiz. Toplum olarak bir barışacağız. AKP demeyeceğim AK Parti diyeceğim. İki büyüyeceğiz. Üç bölüşeceğiz. Adil paylaşacağız.

Hukuk devleti olacak önce. Mahkemenin kararlarına herkes inanacak. Şu anda kimse inanmıyor. Koca koca hakimler cumhurbaşkanının yanında çay toplamaya gidiyor.

Ayağa kalkıp düğme ilikliyor. Benim cumhurbaşkanlığımda hiçbiri ben içeri girdiğimde ayağa kalkmayacak. Erdoğan İngiltere'ye gitti orada bir açıklama yaptı. 24 Haziran'dan sonra faizler düşecek dedi.

16 senedir iş başındasın düşmedi, benim geleceğimi o da anladı. Tek dertleri beni koltuktan indirdmek diyorlar. Bizim derdimiz millet. Bir döviz, euro düşsün, faiz düşsün, benzin mazot fiyatı düşsün.

Benim derdim bunları indirmek. Ben geldiğimde faiz iniyorsa, döviz iniyorsa sen de in kardeşim.

Dün Soma'daydım. Bugün Konya'dayız. Ermenekli Ayşe teyzeyi unutmak mümkün mü? Çiftçimiz zulüm görüyor resmen.

Bir litre mazot için beş kilo buğday satmanız lazım. 2018'in ilk üç ayı 2017'ye göre ithalatımız yüzde 148 artmış.

DOKTORU DEĞİŞTİRECEKSİN

16 senedir aynı doktora gidiyorsan hala iyileşemediysen kalp krizinden gidersin. Yapılacak iş doktoru değiştireceksin. Ekonomi iyiye gidiyor diyor. 53 milyar dolar cari açık var, genç işsizlik yüzde 20'lerde. Dolar dördü geçti, beşi geçti.

Üniversitede okuyan gençler fizik öğretmeni Muharrem Abi'nizin sözüdür.

Nasıl ki emeklilere bayramlarda biner lira veriyorsa hükümet. Gençler 19 Mayıs'ta Gençlik Bursu, 29 EKim'de cumhuriyet bursu alacaksınız. 500'er lira.

Öğrenci kimliğini gösteren her çocuk bütün müzelere ücretsiz girecek. O meydanlarda tezek, çöplük diyecek ben gelecek diyeceğim.

Diyor ki, memleketin beka sorunu var, gelecek sorunu var diyor. Arkaya dönüyor istikrar var diyor. İstikrar varsa beka sorunu yoktur.

Beka sorunu varsa istikrar yoktur. İkisi birden olmaz. Sizlerden istediğim bir avuç pirinç. Size bir kazan pilav yapacağım. Nasıl yönetceksin diyor, tecrüben var mı? 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum.

Kesintisiz vekillik yapan 7 kişiden biri benim. Erdoğan ben milletvekili olduğumda milletvekili değildi. Bir günlük milletvekiline Başbakanlığı verdik. Tecrübe var diploma da var.

Meslektaşlarıma bir şey söyleyeyim. sözleşmeli öğretmenliği kaldıracağız kadrolu olacak. Performansı kaldıracağız."

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