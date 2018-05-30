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Muharrem İnce: Pensilvanya'yla Görüştüğünü Söyleyen Arkadaşına Sesin Çıkmıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Kırşehir'de miting düzenledi.

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Muharrem İnce: Pensilvanya'yla Görüştüğünü Söyleyen Arkadaşına Sesin Çıkmıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Kırşehir'de miting düzenledi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:08
Muharrem İnce: Pensilvanya'yla Görüştüğünü Söyleyen Arkadaşına Sesin Çıkmıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Kırşehir'de miting düzenledi. Burada Pensilvanya iddiası üzerinden kendisine dava açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren İnce, söz konusu iddiaların sadece kendisi tarafından ortaya atılmadığını öne sürdü.

İnce, "Pensilvanya ile görüştüğümü ispat etmezsen namertsin dedi bana. Senin kiminle gittiğini biliyorum dedim. Adını açıklamıyorum çünkü ona zarar verme gücü var dedim.24 Haziran'dan sonra ayrıntıyı açıklayacağım dedim.Şimdi elimde bir kitap var; Yenilikçi Hareket... Nasuhi Güngör, Erdoğan'ın yakın arkadaşı. Bu arkadaşı 17/25 Aralık'tan sonra TRT Haber Dairesi Başkanı yaptı. Yani buna güveniyor, dostu... Bu şahsiyet bir kitap yazmış. Kitabın 89. sayfasını okuyorum.

Erdoğan 2000 yılı Mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süredir orada yaşayan Fethullah Gülen'le bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok uzun yıllardır, birbirine hayli uzak olan iki ekolün bir araya gelmesi açısında da hayli dikkat çekiciydi...Yani 2000 yılı Mayıs ayında Erdoğan'ın Gülen'le görüştüğünü yakın dostu yazmış.İnce'ye yüz bin liralık dava açıyorsun da bu arkadaşını tekzip ettin mi? Bu kitap ortada. Kitap okumadığını özet okuduğunu söylemişti. Kitap özeti okurken bu kısmı çıkarmışlar heralde. Arkadaşın senin görüştüğünü söylüyor ona sesini çıkarmıyorsun da bana neden dava açıyorsun. 25 günde ince hastalığa tutulursa şaşırmam. Merkez Bankası yanılır, İnce yanılmaz." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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