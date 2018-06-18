Muharrem İnce: İşsizlik Yüzde 5'in Altına Düşecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi durumunda önceliğin işsizlikle mücadele olacağını işsizliğin yüzde 5'in altına düşeceğini söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep'te bulunan ve burada bir miting düzenleyen İnce, konuşmasının büyük bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Erdoğan'ın televizyonda karşısına çıkmadığını söyleyen İnce, Erdoğan'ın 'Üzerimden reyting kazandırmam' sözüne atıfta bulunarak, "Ben televizyona çıktığımda Erdoğan'ın dört katı izleniyorum. Erdoğan bir televizyon kanalına çıkmış bir kanalda hava durumu var, bir kanalda asteriks var, Erdoğan 34. olmuş. Gel benimle televizyona çık da havan olsun." dedi.

İnce konuşmasına şu şekilde devam etti :

Korkma ben adam yemiyorum, söz veriyorum diplomanı sormayacağım. Diyeceğim ki doları 1,30'dan aldın 4,75'e çıkardın. Dolarla kavga ettin, dolar yükseldi. Faizle kavga ettin faiz yükseldi, İnce'yle kavga ettin İnce yükseldi. Birinci turda yüzde 51 alacağız. Putin buna demiş ki: Büyük devletlerin büyük sarayları olur. Putin bunu kandırmış, Rusya bizim kuzey komşumuzdu şimdi bir de güney komşumuz. Sen bunları görmüyor musun, ne cahil adamsın sen? Cumhurbaşkanı olduğumda çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. Çocuklara matematik öğreteceğiz, nitelikli eğitim alacaklar. Çocuklarımızı FETÖ benzeri yapıların yurtlarına teslim etmeyeceğim. Onlara yabancı dil öğreteceğiz. Gelir adaletsizliğine son vereceğiz. İşsizliği yüzde 5'in altına düşüreceğiz. Türkiye'yi en gelişmiş 10 ülke arasına sokacağız. 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri yaratacağız. Erdoğan'ın projesi yok. Ben diyorum ki nano teknoloji, ben diyorum ki dünya değişti. O diyor ki kıraathanede bedava kek. Bedava kek isteyenler Erdoğan'a, iş isteyenler bana oy versin. Erdoğan'ın keki de bir işe yaramaz. Şeker fabrikalarını sattı, şekersiz kek olacak. Hepsi gitti. Bana diyor ki bana bak Muharrem, ben de dedim ki "Sana baktım Recep söyle" ama vatandaş kızıyor. Ona zaten devletin hazinesi bakıyor, bize bak diyor.