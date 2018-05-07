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Muharrem İnce: "Gençlere Yılda 2 Defa 500 TL Vereceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yaptığı son dakika açıklamasında gençlere yılda iki defa 500 TL vereceklerini söyledi.

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Muharrem İnce: "Gençlere Yılda 2 Defa 500 TL Vereceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yaptığı son dakika açıklamasında gençlere yılda iki defa 500 TL vereceklerini söyledi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:42
Muharrem İnce: "Gençlere Yılda 2 Defa 500 TL Vereceğiz"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den önemli bir açıklama geldi.

TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, başta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere cumhurbaşkanı adayları ile televizyon programlarında karşılıklı diyalog ve tartışima teklifinde bulundu. İnce açıklamasında "Adaylar TV programlarına çıkıp tartışıyorlar, ben hazırım. Madem ki diyorsunuz muasır medeniyetleri geçeceğiz, gelin birlikte ekranların önünde tartışalım" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

CHP'nin saraya gitmeme gibi bir tavrı var. Ben CHP rozetini çıkardım. Erdoğan nerede isterse görüşebilirim. Saraya da gitmeye razıyım. Bugün Karamollaoğlu ile görüşeceğim. Akşener ve Erdoğan'dan da cevap bekliyorum.

Medyadan ve iş dünyasından zerre umudum yok. Ben millete güveniyorum. Bu millet bu devrimi gerçekleştirecek. Ben milletime inanıyorum.

Bu kampanyada da bir savaş gibi değil ama zafer kazanmak için bunu milletimiz ile birlikte yapacağım.

Uzun yıllar sonra 'kuantum' diyen 'endüstri 4.0' diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye için gelecek önerilerimi anlatacağım.

'Cumhurbaşkanına hakaret' maddesini kaldıracağız. Böyle bir şey olmayacak. Hiç kimseye dava açmayacağım, bariz küfür etmediği sürece. Ben kimseye tezek demeyeceğim ki bana hakaret etsin.

Gençlere ilk müjdem, 19 Mayıs ve 29 Ekim'de ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 lira para vereceğiz. Sarayı kapatacağım, oradan ettiğim tasarrufla bu bursları vereceğim. Daha sonra sarayı ilk 5000 girmiş en zeki çocuklarına vereceğim. Orayı bir bilim merkezi yapacağım. Tasarrufla Çankaya Köşkü'ne gideceğim.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.05.2018 15:50
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaChpMuharrem Inceİkramiye
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Omer batmani 4 saat önce

Yahu milletin oyunu para ile almaya calismayin. Yaptiginiz siyaset mide bulandiriyor artik. Milletin gonlune degil hep cebine hitap ediyorsunuz. Sozlerim sadece muharrem ince icin degil butun adaylar icindir. Habire para dagitacaz diyorlar milletin parasiyla milleti kandiriyorlar.

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