Muharrem İnce: Erdoğan Kilosu 4 Bin 500 Liraya Beyaz Çay Besliyor Ben Siyah Çay İçiyorum

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır'da düzenlediği mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sürdüren CHP'li İnce, üretim ekonomisine geçileceğini, fabrikalar açılacağını, kıraathanelerde verilecek bedava kekle zamanın dolmayacağını söyledi.

İnce, "Kıraathaneye gittin, çay beleş, kek beleş gündüz kekle geçiştirdin akşam evine gittin yemek ne olacak. Tarıma dayalı sanayiyi geliştireceğiz. Bu kardeşiniz ilkelidir, zaman zaman kendi partisiyle de ters düşmüştür. Cumhurbaşkanı olduğumda 3 bin korumayla falan gezmeyeceğim, her şey normal olacak. 4 adayı da ziyaret ettim. Adayların hesaplarına 500'er yüz lira para yatırdım. Erdoğan benim Hakkari'de 4 adayın da size selamı var videomun sadece Demirtaş bölümünü almış batıda seyrettiriyor. Birini ziyaret ederken Erdoğan'dan izin alacak halim yok. Ben yalan söylemiyorum, herkesin gözü önünde yapıyorum ne yapacaksam.

Erdoğan'ın derdi oy benim derdim çözüm, barış, uzlaşma. Türkiye'de muhafazakarlar var, diyorlar ki çocuğuma haftada 2 saat din kültür ve ahlak bilgisi yetmez diyor. Kelam, fıkıh, hadis dersi istiyorum diyor. Hay hay... Seçmeli olarak kaç saat istiyorsa vereceğiz. Bir diğeri de ben zorunlu olanı da almak istemiyorum, hay hay almayabilirsin. Sen de alma." şeklinde konuştu. 40 Senedir ülkede din dersi tartışması olduğunu söyleyen İnce, Devletin dindar ve kindar nesil yetiştirmek gibi görevi olmadığını, çocuklara matematik, kuantum, endüstri 4.0 öğretmek, 3 dil bilmelerini sağlamak istediğini söyledi. İnce, "81 milyona resmi dilimiz Türkçe'yi öğreteceğiz. Anası ile babası ile evinde konuştuğu dil var, Kürtçe ise Kürtçe, Çerkezce ise se Çerkezce, Arapça ise Arapça... Yani çocuğun evinde konuştuğu dil. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Arapça, Rusça, Çince, Japonca öğreteceğiz. Bugün 15.30'da Bursa'da konuşacaktın, adam toplayamadın mitingi 18.00'e aldın. Çevre illerden adam topluyorsun. Meydanlarda bana bak Muharrem diyorsun ya... Baktım, hadi gel bir televizyona çıkalım. Ben istiyorum ki televizyona çıkalım. Kıraathaneye gelin diyor, iskambil yoksa gelmiyor millet ne yapacaksın. Kek bedava diyor.

Ben ustayım diyor meğerse kek ustasıymış. Kek yemek isteyen Erdoğan'a, iş aş isteyen bana oy versin. Erdoğan ile benim aramdaki fark ne? Erdoğan kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay besliyor ben siyah çay içiyorum. Erdoğan Beyaz Türk ben bu ülkenin zencisiyim. Cumhurbaşkanı olduğumda o yazlık sarayı engelli çocuklara vereceğim. Meydanlarda Bay Muharrem diyor ya beni seçkin göstermeye çalışıyor, ben halk çocuğuyum sen saraylısın. Erdoğan 2002'de halk çocuğuydu şimdi saraylı oldu." şeklinde konuştu.

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