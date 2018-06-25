Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya Sert Tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir son dakika açıklaması yaptı.

Seçim sonrası ilk kez konuşan Muharrem İnce, bir basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi.

Seçim sonrası İsmail Küçükkaya'ya mesaj atan Muharrem İnce, sonuçları kabullendiğini söylemişti. Küçükkaya ise İnce'nin bu mesajını canlı yayında açıklamıştı. Bugün düzenlediği basın toplantısında Muharrem İnce'ye bu soruldu. Muharrem İnce ise bu konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça bir mesaj attım, onun haber yapacağını tahmin etmedim. Emin olun onu haber yapacağını düşünmediğim için, çünkü takip ediyordum ben seçim sonuçlarını, her şey netleşsin ondan sonra açıklama yapacaktım. Sonuçları bekliyordum ama demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmamız gerekiyormuş.

Oy çalmışlar mıdır, evet çalmışlar mıdır? 10 milyon çalmışlar mıdır, hayır. Arada 10 milyon fark var. Bunları görmek istedim, onun için kaçtığımız, tehdit edildiğimiz yok. Tweetlerle öğrenilmesi şık olmamıştır."

SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDİYORUM

Muharrem İnce açıklamasının devamında seçim sonuçlarını kabul ettiğini söyledi. İnce, oy çaldıklarını açıkladı anca, 10 milyon oy çalamamışlardır dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçimde 'Hayır' blokunun 16 Nisan'dan geri kalması açıklamaya muhtaçtır. Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur, altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek sonuçlar bu rakamlardır. Bize ulaştırdıkları tutanaklarda YSK'nın açıkladığı oranlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Seçim sonuçlarını kabul ediyorum.""

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