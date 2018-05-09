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Muharrem İnce'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den açıklama. İnce 'Moralinizi bozmayın, bunlar ufak işler, çözeceğiz' dedi.

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Muharrem İnce'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den açıklama. İnce 'Moralinizi bozmayın, bunlar ufak işler, çözeceğiz' dedi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 16:25
Muharrem İnce'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Açıklaması

Edirne'deki mitingde konuşan Muharrem İnce, Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunların çözüleceğini söyledi. İnce "Emeklilikte yaşa takılanlar moralinizi bozmayın , canınızı sıkmayın. Bunlar ufak iş ufak. Önce toplumsal huzuru bulacağız, birbirine hakaret etmeyen, huzur dolu bir toplum olacağız. Ben bu ülkenin çocuklarına fizik anlattım, elektronik, mekanik anlattım. Bugün benim akıllı çocuklarım ülkeyi terk ediyor. Umutlarını yitirmişler bunu hep birlikte çözebiliriz. Şunu unutmayın, bunu kim çözer biliyor musunuz? Bunu yüreğinde insan sevgisi olanlar çözerler." dedi.

Emeklilikte yaşa takılanların uzun zamandır bir düzenleme beklediği su götürmez bir gerçek. Binlerce mağdur hükümet ve muhalefetten bu konuda atılacak adımlar konusunda haber bekliyor.

EYT konusundaki düşüncelerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

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kalem 50 dakika önce

seçim konuşmalarında vurgular seçim vaadinde bulunursa oyumu veririm

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Davut Gündoğdu 11 dakika önce

Senin ufak iş dediğin benim hayatım....sana hava hoş....hadi o kadar kalay madem çözde görelim...lafla yürümüyor peynir gemisi

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