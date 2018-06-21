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Muharrem İnce'den Dikkat Çeken Soğan Fiyatları Yorumu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yaptığı son açıklamada, son günlerde yüzde 200'ün üzerinde zamlanan soğan fiyatlarına değindi.

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Muharrem İnce'den Dikkat Çeken Soğan Fiyatları Yorumu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yaptığı son açıklamada, son günlerde yüzde 200'ün üzerinde zamlanan soğan fiyatlarına değindi.

21 Haziran 2018 Perşembe 12:31
Muharrem İnce'den Dikkat Çeken Soğan Fiyatları Yorumu

Muharrem İnce'den dikkat çeken soğan fiyatları açıklaması.

bir basın toplantısı düzenleyen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gündeme ilişkin konuları ve 24 Haziran günü gerçekleşecek olan seçimlere de değindi. 

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Türkiye'nin 24 Haziran seçimleri öncesinde ilkleri yaşadığını belirterek, "İlk kez soğan, doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir. Bu yangın varken iş dünyası ile dertleşmek de bir Cumhurbaşkanı adayı olarak çok doğru bir iş olur" şeklinde konuştu. 

SORUNLARI ÇÖZMEYE ORADAN BAŞLAYACAM

Türkiye'nin ekonomisini çok kırılgan olarak niteleyen Muharrem İnce, bu sorunları çözmeye Türkiye'nin demokrasisinden başlayacaklarını aktardı. İnce, "Demokrasisi düzgün işlemeyen, hukuk devleti olmayan, mahkemeleri bağımsız olmayan bir Türkiye güven veremez. Yerli yatırımcıya da güven veremez yabancı yatırımcıya da güven veremez. Türkiye tek adamlıktan kurtulmalıdır. Türkiye demokratikleşmeli, Türkiye özgürleşmelidir. Türkiye'de telefonlar dinlenmemelidir. Bir yatırımcı, 'ben Türkiye'ye şunu yaparsam üç ay sonra kurallar değişir mi?' dememelidir" dedi. "Umut olmalıyız, barışmalıyız, kucaklaşmalıyız" diyen İnce, "Türkiye'nin umutlarını tazelemeye ihtiyacı var. Türkiye'nin özgürleşmeye ihtiyacı var. İnsanların morale ve normalleşmeye ihtiyacı var. Türkiye 16 yılda normalden uzaklaştı. Türkiye'yi yeniden normalleştireceğiz. Türkiye bir cazibe merkezi haline gelmeli ve bunu başarabiliriz" diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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