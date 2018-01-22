Muharrem İnce CHP Genel Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

CHP Genel Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayında Ümit Kocasakal'dan sonra CHP'li Muharrem İnce de aday olacağını açıkladı. CHP Genel Başkan adayı İnce, Kocasakal'a gönderme yaparak elinde imza olduğu için aday adayı olmadığını doğrudan aday olduğunu açıkladı.

Bilindiği gibi Ümit Kocasakal imza toplamaya henüz başlamadığını bu yüzden adaylık sürecinin resmi olarak başlamadığını söylemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, "Benim elimde yeterli imza olduğu için aday adayı değilim adayım. İmza toplamaya devam ediyorum. Kurultaya 80 milyonu bekliyorum" dedi.

CHP'de Genel Başkan seçimi için gerçekleştirilecek kurultay 3-4 Şubat 2018 tarihinde yapılacak. İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık için yarışması bekleniyor.

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