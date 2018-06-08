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Muharrem İnce 'Ben Gençlere İş Diyorum, O Kek Verecekmiş'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Karabük Kent merkezinde düzenlenen seçim mnitinginde konuştu.

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Muharrem İnce 'Ben Gençlere İş Diyorum, O Kek Verecekmiş'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Karabük Kent merkezinde düzenlenen seçim mnitinginde konuştu.

08 Haziran 2018 Cuma 18:32
Muharrem İnce 'Ben Gençlere İş Diyorum, O Kek Verecekmiş'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Karabük Kent merkezinde düzenlenen seçim mnitinginde konuştu.

Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı 'Millet Kıraathanesi' ile ilgili eleştirilerini sürdüren İnce, "Ben meydanlarda aş diyorum, çocuklara iş diyorum, tencerede et diyorum, o gelmiş meydanlara 'kıraathane açacağım' diyor. Ben fabrika açalım diyorum, o 'kıraathane açalım' diyor. Ben çocuklara, gençlere iş diyorum, o bedava kek verecekmiş" dedi.

Emeklilere ikramiyelerin tam verilmediğini öne süren İnce, bir emekli vatandaştan aldığı makbuzu miting alanındakilere gösterdi. Bir iftar programında kendisine yönelik eleştirileri 2. Ordu Komutanı İsmail Temel'in alkışlamasına yönelik tepkilerini sürdüren İnce, "Paşa alkışlayamaz. Onu emekli ederim hiç şansı yok. Dediğimizin arkasındayım. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, siyasetin içinde olamaz, siyasi partilerin iftar sofralarında rakipler eleştirilirken alkış yapamaz. Alkış yaparsan 30 Ağustos'ta gönderirim seni, hiç şansın yok. Başarılı bir paşaymış, olabilir. Başarılıysa yaptığı görevden dolayı ödülünü veririm, yanlış yaptığında da cezasını veririm. Kimsenin babasının çiftliği değil Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye sahipsiz de değil" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.06.2018 18:36
Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceMuharrem Ince Kek
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