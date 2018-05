Muharrem İnce: 19 Mayıs ve 29 Ekim'de Gençlere 500 TL Verilecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi mitinglerine devam ediyor. Bugün Amasya'da vatandaşlarla bir araya gelen Muharrem İnce, seçim vaatlerini sıraladı. Gençlere 500 TL, OHAL'in kaldırılması, emeklilikte yaşa takılanlar, Eğitim sistemi ve daha fazlası hakkında önemli açıklamalarda bulunan İnce'nin konuşmasından satır başları şu şekilde :

Cumhurbaşkanı olursam tek başıma bir şey yapmayacağım. Mesela tek başıma bütçe yapmayacağım. Cumhurbaşkanının tek başına bütçe yapma yetkisini Meclis'e geri vereceğim.

Şu an ülkeyi tek başına yönetiyor. Cumhurbaşkanı olduğumda tek başıma bütçe yapmayacağım. Cumhurbaşkanının tek başına bütçe yapma yetkisini kullanmayacağım, Meclis'e geri vereceğim. Suriyelilere 40 milyar harcadın. O paraya 2 milyon ev yapardın. 2 milyon aile ev sahibi olurdu. 2 milyar dolara saray yaptın, o parayı sen nereden bulduysan ben de oradan bulacağım.

Vatanın ve milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Bunu birlikte yapacağız. Bu cumhuriyet ruhunu yeniden diriltebilmek için birlikte hareket edeceğiz. 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gençlere 500'er lira verilecek. Ben millete yalan söylemem. Bu parayı CHP, Muharrem İnce vermeyecek. Bu para toplanan vergilerden verilecek. Söz veriyorum, her yıl 10 bin öğrenciyi yurtdışına göndereceğiz. Peki ekonomi neden sen cumhurbaşkanı olunca düzelsin? Vatandaş sorsun bunu. Türkiye her yer ile kavgalı. Türkiye'nin yargısına Avrupa güvenmiyor. Mahkemelerin talimatla çalıştığını biliyor, güvenmiyor, yatırım yapmıyor. Benim cumhurbaşkanlığımda mahkemeler özgür olacak, güven verecek. Yatırım gelecek. Bürokrat atarken, sağcı mı, solcu mu diye bakmayacağım? Bizden mi, değil mi diye bakmayacağım? Ehliyeti var mı, bu mesleği yapabilir mi ona bakacağım. Dertleri beni indirmek diyor, vallahi değil. Benim derdim, doları, mazotu, benzini, euroyu, faizi indirmek. Sen oradan inince bunlar iniyorsa, sen de in be kardeşim, ne olacak?

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceğini belirten İnce Kamu çalışanlarına yönelik de açıklamalarda bulundu. İnce, Polislere 3600 gösterge, Öğretmenlerin 3600 sorununun çözümü, Polislerin sendikalı olması gibi konulara değindi.

İnce: Polislere söz veriyorum 3600 göstergenizi çözeceğim. Subay alıyor, Astsubay neden alamıyor? Adaletsizlikleri gidereceğiz. Öğretmenlerin 3600 sorununu çözünce 200 bin öğretmen emekli olacak, yerine gençler gelecek. Polisleri sendikalı yapacağız. Angarya yok. 40 saat üstü mesailerini vereceğiz. Bunların her birini çözeceğiz. Benim çocukluğum meralarda, traktör üstünde geçti. Köylünün, çiftçinin halinden anlarım ben. Öyle yaşadın, öyle büyüdüm. Ekonomimiz kötü değil mi? Muharrem İnce sen ne yapacaksın? Anlatıyorum. Dün MB Başkanı'nı parti merkezine çağırdı. Sen bunu yaparsan dış dünya sana güvenmez. Burada hukuk yok der, uluslararası sermaye güvenli bir liman ister. Dolar 4.50, euro 5.50. Binali Yıldırım'a souyorlar, Dolar ne olacak diye? Dolsa ne olur, dolmasa ne olur diyor. Bu cıvıklıktan kurtulacağız, devlet adamı olacağız.AK Parti'nin 16 yılda en kötü yaptığı şey dış politika ve eğitimdir. Yol yaptı mı, yaptı. Kötüsünü yaptı. Köprü yaptı mı, yaptı. Ama geçsen de ödüyorsun geçmesen de? Sonra diyor ki? Ey CHP. Benzettim mi, Allah benzetmesin. Ben de soruyorum, ey Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Size fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak söz veriyorum. Ben okuldayken kana kana su içerdik, şimdi çocuklar 3 TL'ye su içiyor. Söz veriyorum, çocuklarınız kana kana su içecek. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Onlar tezek desin, pislik desin, ben gelecek diyeceğim. Öğrenci kartını gösteren herkese müzeler bedava olacak." ifadelerini kullandı.