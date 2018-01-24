Muhabir Köylüler Korkup Köyden Kaçtı Dedi-Gerçek Sonra Ortaya Çıktı

Afrin'e yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün skandal bir olay yaşandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nden tanklar ve askerler Suriye'ye doğru geçmeye devam ederken bölgeden yayın yapan Doğan Medya grubuna ait CNN Türk kanalı büyük bir provokasyonun altına imzasını attı. Bu provokatif yayına vatandaşların tepkisi çok sert şekilde oldu. İşte o anlara ait skandal görüntüler.

Halkı korku ve paniğe sevk etmeye çalışan CNN Türk kanalı, yaptığı yayın sırasında Gülbaba Köyü'nde yaşayan vatandaşların 'korku ve panik' nedeniyle bölgeden kaçtığı yalanını ortaya attı.

Bunu duyan Gülbaba Köyü sakinleri ise muhabire ve kameramana sert tepki göstererek bölgeden yayın yapmalarını engelledi ve onları kovdu.

O anlar diğer vatandaşların c ep telefonu kamerasına yansıdı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara