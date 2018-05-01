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Muğla'nın Bodrum İlçesinde Korkutan Deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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Muğla'nın Bodrum İlçesinde Korkutan Deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

01 Mayıs 2018 Salı 11:46
Muğla'nın Bodrum İlçesinde Korkutan Deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet siteisnde yer alan bilgiye göre saat 07.03'te Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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MuğlaMuğla Deprem
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