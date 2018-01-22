Muğla'da Yolcu Otobüsü Devrildi! 17 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi neticesinde 17 kişinin yaralandığı öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre Bursa'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine yolcu taşıyan Ekrem K.'nin yönetimindeki yolcu otobüsü, Fethiye-Antalya karayolunun 39. kilometresinde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından kazada yaralanan 17 kişinin Fethiyedeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bu arada aynı saatlerde Kütahya- Tavşanlı Karayolunun 14. Kilometresinde meydana gelen bir başka kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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