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Müftü Yardımcısı O Vaazı Nedeniyle Açığa Alındı

Zonguldak Müftü Yardımcısı Kemal Türksoy, geçtiğimiz Cuma günü vaazda yaptığı konuşma sonrası açığa alındı.

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Müftü Yardımcısı O Vaazı Nedeniyle Açığa Alındı

Zonguldak Müftü Yardımcısı Kemal Türksoy, geçtiğimiz Cuma günü vaazda yaptığı konuşma sonrası açığa alındı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:54
Müftü Yardımcısı O Vaazı Nedeniyle Açığa Alındı

Son dakika haberi: Müftü Yardımcısı açığa alındı.

Zonguldak Müftü Yardımcısı Kemal Türksoy, 20 Nisan tarihinde Hz. Ali Camii'nde cuma hutbesi yayının kesilmesi üzerine bir konuşma yaptı. Türksoy'un iddiaya göre, 24 Haziran seçimlerini kastederek yaptığı konuşma tepki çekti. Türksoy, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbesine devam etmeyerek, iddiaya göreyaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Padişahlık yıkıldı. Yerine yeni bir yönetim sistemi gelecekti. Ya Cumhuriyet ya başkanlık sistemi. Atatürk, başkanlık sistemi padişahlıkla eşdeğer olduğu için Cumhuriyeti seçti. Şimdi yeniden bir istişare edilip, bir sistem kurulacak. Size ve bize sorulacak. 90 sene sonra yeniden istişare ediyoruz, danışıyoruz birbirimize. Padişahlığı yıkmışız artık 90 sene sonra bir daha padişahlığa dönecek halimiz yok. Kararı birlikte vereceğiz. Nasıl vereceğiz danışacağız görüşeceğiz ama bir kişi neticeyi bildirecek aynı evin reisi gibi. Gidişatı yapalım mı yapmayalım mı devletimiz şu anda öyle bir karar aşamasında. Sizlere danışacaklar. Sizlerle bu işin nasıl olacağını en iyi siz bilirsiniz. Bizim kamu vicdanımız her şeyi hassas ölçer. Cenab-ı hak cümlemizin amellerini makbul eylesin. Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum."

VALİLİK, MÜFTÜLÜK, BİMER VE CİMER'E ŞİKAYET

Kemal Türksoy'un camide siyaset yaptığını ileri süren vatandaşlar, Zonguldak Valiliği, İl Müftülüğü, BİMER ve CİMER'e şikayette bulundu. Şikayetlerin ardından hakkında soruşturma başlatılan Türksoy, açığa alındı.

HABER DOĞRULANDI

Zonguldak Müftüsü Rüstem Can, İl Müftü Yardımcısı Kemal Türksoy'un açığa alındığını doğrulayarak, "Kendisi açığa alınmıştır. Savunması da istenmiştir. Açığa alınmasının sebebi malum hutbedir. Şu an soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Son DakikaVaazBaşkanlıkHaberZonguldak
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