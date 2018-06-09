Mübaşir ve Zabıt Katibi Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Metinler Ne Zaman Yayımlanacak?

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi ve Mübaşir Alımı başvurusu için son günlere girildi.

Geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda Adalet Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 4771 adet sözleşmeli zabıt katibi, 527 mübaşir, 27 şoför, 99 teknisyen ve 69 aşçı alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından on binlerce aday, katip, mübaşir, şöför ve destek personeli kadrolarına başvuru yaptı. İlana başvurular 11 Haziran tarihinde sona erecek. Başvuru yapan ve son başvuru tarihine kadar başvurusunu tamamlayacak olan adayların en çok merak etitği konuların başında sonuçların ne zaman açıklanacağı ve zabıt katibi kadrosu için metinlerin ne zaman erişime açılacağını konuları oldu. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu soruların detaylarına haberimizde yer verdik.

KAÇ KATI ADAY MÜLAKATA ÇAĞRILACAK?

Adalet Bakanlığı, zabıt katibi kadrosu için, alınacak sayının 20 katı kadar adayı, Mübaşir ve şoför kadrosu için 10 katı, diğer kadrolar için ise alınacak sayının 5 katı adayı mülakatlara çağıracak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları 27 Haziran günü erişime açılacka. Bu tarihte açıklanacak listelerde uygulama sınavına girecek adayların listesi duyurulacak.

METİNLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Zabıt katibi kadrosu için metinler, uygulama sınavından 1 hafta önce yayımlanacak. Metinler yayımlandığı anda KPSSCAFE'de olacak.

SÖZLÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylarn listeleri 18 Temmuz günü adayların erişimine açılacak. İlgili kadrolar için sözlü mülakatlar 10 Eylül 2018 günü ve devam eden günlerde gerçekleştirielcek.

Başvuru yapmak isteyen adayların başvuru formu, bilgisayar sertifikası, KPSS sonuç belgesi ve mezuniyet belgesi ile Adliyelere başvuru yapması gerekmektedir.

BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA LİSTELER KPSSCAFE'DE OLACAK. BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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