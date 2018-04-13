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Mübarek Cuma: Miraç Kandili ve Cuma Günü Kısa SMS ve Resimli Mesajları (Yapılması Gereken İbadetler)

Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'nın göğe yükselmesi hadisesinin yaşandığı Miraç Kandilinin 2018 yıldönümü buhün idrak edilecek. Miraç Kandili günü hangi ibadetler yapılmalıdır? SMS ve Resimli Cuma ve Miraç Kandili mesajları için haberimizin devamına göz atabilirsiniz.

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Mübarek Cuma: Miraç Kandili ve Cuma Günü Kısa SMS ve Resimli Mesajları (Yapılması Gereken İbadetler)

Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'nın göğe yükselmesi hadisesinin yaşandığı Miraç Kandilinin 2018 yıldönümü buhün idrak edilecek. Miraç Kandili günü hangi ibadetler yapılmalıdır? SMS ve Resimli Cuma ve Miraç Kandili mesajları için haberimizin devamına göz atabilirsiniz.

13 Nisan 2018 Cuma 08:35
Mübarek Cuma: Miraç Kandili ve Cuma Günü Kısa SMS ve Resimli Mesajları (Yapılması Gereken İbadetler)

İslam Alemi tarafından mübarek olarak görülen Üç Aylara girilmesi ile birlikte mübarek gün ve geceler de geliyor. Efendimizin göğe çıkma vakasını yaşadığı Miraç Kandili gecesi ise bu hafta kutlanacak. Peki Miraç Kandili ne zaman? 2018 yılı Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Miraç Kandili günü ne yapılması gerekiyor? Hangi ibadetler yapılmalı?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

2018 yılı Miraç Kandili 13 Nisan Cuma akşamını 14 Nisan Cumartesi gecesine bağlayan gün yaşanacak.

Miraç Kandilinin yaklaşması ile birlikte vatandaşlar, bu kutlu günü nasıl idrak edeceklerini, mübareek günde yapılması gereken ibadetleri, yerine getirilmesi gereken görevleri ve bu gecenin manasını araştırmaya başladı.

İKİNCİ BİR KADİR GECESİ HÜKMÜNDE

Miraç Kandili, bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesisinin ikincisi olarak adlandırılır. Miraç gecesi bu hükmüde olduğu için bu gecede edilen dualar geri çevrilmez ve Allah Miraç gecesi kularına nur yağdırır. Miraç Kandili gecesinde Kur'an okuyup namaz kılmak ve bolca dua ile istiğfar ederekn tövbe etmek gerekir. Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Cebrail Aleyhisselam tarafından evinden alınarak göğe yükselmesi vakasına verilan addır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelir.

MİRAÇ OLAYI NE ZAMAN OLDU?

İslam tarihinde büyük bir öneme sahip olan Mirac olayının, hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleştiği farz edilir.

İki aşamadan oluşan Miraç olayının ilk aşamasında Peygamberimiz (S.A.V.) Mesci Haram’dan Kudüs'e götürülür. Kur-an'ı Kerim'in  andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını almaktadır. diğer aşamada ise Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişinin gerçekleştiği olayı oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur-an'ı Kerim'de yer verilmemiştir. Ancak bu kutlu olay çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

HANGİ İBADETLER YAPILMALIDIR?

Miraç Gecesi yapılması makbul ibadetler şu şekilde;

  • Gündüzü oruçlu geçirilmeli ve kandil oruçlu şekilde karşılanmalıdır. Peygamber Efendimiz “Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur”demiştir.
  • Efendimize çok sayıda Salat ü selâm okumak.
  • Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan arınmak için bol bol tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz ve Allah'a günahların affolması için yakarışlarda bulunulmalı.
  • Bu mübarek gecede bol bol namaz kılınmalı, vakit namazları cemmaatle kılınmalı ve geçmişe yönelik kaza namazları ile nafile namazları eda edilmelidir.
  • Cemaat halinde sohbetler ve namazlar sonrası camide vaazlara katılması.
  • İhtiyaç sahibi insanların ihtiyaçları giderilmeli, zekat vermeli ve aç kişilerin karnı doyurulmalıdır.
  • Bu gecede yapılan her iyilik, abdestli geçirilen her dakika ibadet olacaktır. Bu nedenle abdestli gezmeye özengösterilmelidir.

KANDİL MESAJLARI

Kandil günü sevdiklerinize ve yakınlarınıza mesaj gönderebilir ve onların da bu mübarek gününü kutlayabilirsiniz.

Allah'ın aşkıyla yan bu mübarek gecede, Mevlana gibi dön bu gecede, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Miraç Kandiliniz Mibarek olsun.

Miraç gecenizi en içten dileklerimle kutlar, gecenin nuruyla nurlanmanızı temenni ederim.

Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül kokar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinize sinsin. Mübarek Kandil geceniz mübarek olsun.

Bu gece çok hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle ve dua ile çarpsın, gönüllerimiz bir, Kandiliniz mübarek olsun..!

Avuçların semaya açıldığı, gözlerin rahmetle yaşardığı, ilahi esintilerin kalplere ferahlık getirdiği anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım

Miraç kandilin mübarek olsun. Allah size ve sevdiklerize iki dünyada da mutlu ve huzurlu bir hayat ihsan eylesin.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...

CUMA MESAJLARI

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER
GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER
26 RECEB 1439 13 NİSAN-2018 CUMA

MİRAC KANDİLİ
14 ŞABAN 1439 30 NİSAN-2018 PAZARTESİ

BERAT KANDİLİ
1 RAMAZAN 1439 16 MAYIS-2018 ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAŞLANGICI
26 RAMAZAN 1439 10 HAZİRAN-2018 PAZAR

KADİR GECESİ
30 RAMAZAN 1439 14 HAZİRAN-2018 PERŞEMBE

AREFE
1 ŞEVVAL 1439 15 HAZİRAN-2018 CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2 ŞEVVAL 1439 16 HAZİRAN-2018 CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3 ŞEVVAL 1439 17 HAZİRAN-2018 PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
9 ZİLHİCCE 1439 20 AĞUSTOS-2018 PAZARTESİ

AREFE
10 ZİLHİCCE 1439 21 AĞUSTOS-2018 SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11 ZİLHİCCE 1439 22 AĞUSTOS-2018 ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12 ZİLHİCCE 1439 23 AĞUSTOS-2018 PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13 ZİLHİCCE 1439 24 AĞUSTOS-2018 CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1 MUHARREM 1440 11 EYLÜL-2018 SALI

HİCRİ YILBAŞI
10 MUHARREM 1440 20 EYLÜL-2018 PERŞEMBE

AŞURE GÜNÜ
​11 R.EVVEL​ 1440​​ 19 KASIM-2018​​ PAZARTESİ​

MEVLİD KANDİLİ​

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.04.2018 08:34
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