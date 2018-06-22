MSÜ Mülakatları 2 Temmuz'da Başlıyor-İşte Mülakat Detayları

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları önceki gün açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından YKS ve mülakat aşamaları geldi. Tercih sonuçarına göre mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar 2 Temmuz itibariyle sınavlara alınacak. 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek seçim aşamalarının ardından başarılı olan adaylar Milli Savunma Üniversitesine yerleşecek ve subay ile astsubay olacak.

MÜLAKATLARA GÖTÜRÜLECEK EVRAKLAR

Seçim Aşaması Faaliyetleri;

a. 1'inci gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Psikomotor Testi (Sadece Hava Harp Okulu adayları için) ve Fiziki Yeterlilik Testi.

b. 2'nci gün: Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

ç. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

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