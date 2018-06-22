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MSÜ Mülakatları 2 Temmuz'da Başlıyor-İşte Mülakat Detayları

Milli Savunma Üniversitesi subay ve astsubay alımı tercih sonuçları önceki gün açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından mülakat tarihleri ve mülakata girecekler belli oldu.

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MSÜ Mülakatları 2 Temmuz'da Başlıyor-İşte Mülakat Detayları

Milli Savunma Üniversitesi subay ve astsubay alımı tercih sonuçları önceki gün açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından mülakat tarihleri ve mülakata girecekler belli oldu.

22 Haziran 2018 Cuma 10:00
MSÜ Mülakatları 2 Temmuz'da Başlıyor-İşte Mülakat Detayları

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları önceki gün açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından YKS ve mülakat aşamaları geldi. Tercih sonuçarına göre mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar 2 Temmuz itibariyle sınavlara alınacak. 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek seçim aşamalarının ardından başarılı olan adaylar Milli Savunma Üniversitesine yerleşecek ve subay ile astsubay olacak.

MÜLAKATLARA GÖTÜRÜLECEK EVRAKLAR

Seçim Aşaması Faaliyetleri;
    a. 1'inci gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Psikomotor Testi (Sadece Hava Harp Okulu adayları için) ve Fiziki Yeterlilik Testi.
    b. 2'nci gün: Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır. 
    c.  Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.
    ç.  Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

BOY-KİLO VE SPOR MÜLAKATI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Nevzat 2 saat önce

Şimdi tercihte ben hepsini sırasıyla seçtim hava deniz kara şeklinde yalnız açıklama 1 boş açıklama 2 de müzik yeteneği ve müzik bilgisi sts var benim tercihlerimde en son sıralamadaydı bando. Nasıl olacak pek anlamadım

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Nevzat 2 saat önce

Tyt ayt sınavına girecez daha bu tercih sonuçları şimdi ne anlam ifade ediyor. Bana bi detay verebilir misiniz?

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