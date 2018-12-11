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MSB'den Dövizle Askerlik Açıklaması: Dövizle Askerlik Başvuruları Başladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda dövizle askerlik başvurularının başladığı açıklandı.

MSB'den Dövizle Askerlik Açıklaması: Dövizle Askerlik Başvuruları Başladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda dövizle askerlik başvurularının başladığı açıklandı.

11 Aralık 2018 Salı 10:45
MSB'den Dövizle Askerlik Açıklaması: Dövizle Askerlik Başvuruları Başladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda dövizle askerlik başvurularının başladığı açıklandı.

1. Yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından birisi olan “uzaktan eğitim” ile ilgili internet sitesi 11 Aralık 2018 tarihinde hizmete açılmıştır.


2. Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlüler https://dovizle.msb.gov.tr adresinden “T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİM PORTALI” adlı internet sitesine giriş yapabileceklerdir.


3. Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlü vatandaşlarımız; kanunda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluk ve/veya Büyükelçiliklere müracaat ederek dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacaklardır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
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Tek tip askerlik 7 gün önce

Ne oldu tek tip askerlik gelecekti bekliyoruz

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Muhammet Güler 6 gün önce

Siz yasayi anlamamissiniz. Yasa Turkiye de yasayanlar icin yurtdisindakiler icin gecerli degil. Onlar bedavadan bedelli yapmaya devam edecekler.

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