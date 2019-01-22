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MSB'den Açıklama! Askerlik düşecek mi? Tek tip askerlik süresi ne olacak?

Askerlik süresi düşecek mi? Tek tip askerlik ne zaman gelecek? Yeni askerlik sistemi ne zaman onaylanacak? gibi sorular milyonlarca genç tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) uzun süredir üzerinde çalıştığı profesyonel askerlik ile ilgili yeni sistemde askerlik sistemiyle ilgili son bir açıklama daha geldi. Sistem için hazırlıklar tamamlanmak üzere, kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB)'nin askerlik düşecek mi? sorusuna son cevabı...

MSB'den Açıklama! Askerlik düşecek mi? Tek tip askerlik süresi ne olacak?

Askerlik süresi düşecek mi? Tek tip askerlik ne zaman gelecek? Yeni askerlik sistemi ne zaman onaylanacak? gibi sorular milyonlarca genç tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) uzun süredir üzerinde çalıştığı profesyonel askerlik ile ilgili yeni sistemde askerlik sistemiyle ilgili son bir açıklama daha geldi. Sistem için hazırlıklar tamamlanmak üzere, kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB)'nin askerlik düşecek mi? sorusuna son cevabı...

22 Ocak 2019 Salı 13:54
MSB'den Açıklama! Askerlik düşecek mi? Tek tip askerlik süresi ne olacak?

Askerlik düşecek mi? sorusu geçtiğimiz aylarda çıkarılan bedelli askerlik yasasındam sonra gündeme gelmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da gündeme gelen konuyu profesyonel askerlik olaran nitelendirmişti. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaları başlattı. Yeni askerlik sisteminde, askerlik süresinin düşmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde uzun süredir üzerinde çalıştığı askerlik sistemi konusunda önemli bir açıklama yaptı. Askerlik sistemine dair son detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Ayrıca yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona gelindiği, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağı açıklandı. TSK'nın sadece uzman askerlerden oluşmasının uygun olmadığı ifade edildi.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞÜYOR!

Üzerinde çalışılan formüllerden biri uzun dönemin 9 ay olması. Ama bunun daha da kısalması söz konusu olabilir. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışmasında sona yaklaşıldı. Nihai karara bu çalışmanın ardından varılacak.

KISA DÖNEM ASKERLİK DE KISALACAK MI?

Peki kısa dönem askerlik için bir çalışma yapılıyor mu? Yükseköğrenim mezunları için de bir düzenleme yapılması söz konusu. Burada da kriter meslekler olacak. Öğretmen, hakim, doktor, sporcular için esneklik getirilecek. Amaç, mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi.

NİHAİ HEDEF PROFESYONEL ASKERLİK

Yapılan düzenlemelerin nihai hedefi profesyonel askerlik. Kaynaklar, profesyonel orduya geçişin büyük oranda yapıldığını belirtiyor. Örneğin Doğu ve Güneydoğu'da silah altında bulunan askerlerin çoğu, artık profesyonel asker. Yeni sistem ile birlikte askerlik hizmetini yerine getirecek olanlar ön saflarda yer almayacak.

TOPLAM PERSONEL SAYISI 436 BİN

Peki şu anda TSK bünyesinde görevli personel sayısı ne? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok sayıda subay ve astsubay görevden alındı. Onların açığını doldurmak için de 4 bin 653 subay, 8 bin 373 astsubay, 26 bin 244 uzman/erbaş, 10 bin 43 sözleşmeli er olmak üzere toplam 49 bin 313 personel alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları’nda hali hazırda 397 bin 762’si askeri, 38 bin 274’ü sivil olmak üzere toplam 436 bin 36 personel görev yapıyor.

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi de bulunuyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.01.2019 22:34
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Yorumlar
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Abdullah 1 gün önce

Askerlik 6 aya düşse de iyi 2 ay zorunlu eğitim 4 ay kişi kalırsa bedel alır veya öder

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Hsn 1 gün önce

Yeni sisteme ne zaman geçilcek 2019 da askere gidiceklere bu yeni sistem 9 ay uygulanacakmı birde bunların ceavplarını verseler herkez o zaman aydınlanıcak

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Ahmet 1 gün önce

Asker profesyonel ordudan olusmazsa her kesimi askerde tutmaya çalışırsanız o zaman istediğiniz performansı nasıl elde edeceksiniz?

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Selahattin 1 gün önce

Çalışıyoruz bi düzen kuracağız yapamıyoruz artık netleştirin gelsin tek tip askerlik

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Umut 19 saat önce

3 aya insin millet işinden oluyor özel sektörde çalışıyoruz dönünce iş bulamayacağız birde devlete 12 ay yeme içme yük oluruz hem biz vatandaşlar için hemde devlet içinde iyi olur

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