MSB Uzman Erbaş ve Onbaşı Alımı Hakkında-Mülakatlar Ne Zaman?

Milli Savunma Bakanlığı uzman erbaş alımı başvuruları sona erdi.

Uzman erbaş alımı başvurularının sona ermesinin ardından asker olmak isteyen adaylar, mülakatların ne zaman olacağını, yeni başvuru alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Biz de daha önce kaleme aldığımız haberlerimizde uzman erbaş temini süreci hakkında bilgi vermiştik. Ancak art arda sorular gelmesi üzerine yine bir haber yazdık.

BAŞVURU EKRANI YENİDEN AÇILACAK MI?

Uzman erbaş ve onbaşı alımı için başvuruların yıl sonuna kadar alınacağı belirtilmişti. Ancak MSB yayımladığı duyurusunda başvuru süresinin dolduğunu söyledi. Yeni ihtiyaç olduğunda başvuru ekranının açılması bekleniyor. Ancak bu konuda net bi5r bilgi yok.

BAŞVURU YAPANLAR NE OLACAK , MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

MSB personel alımlarında başvurusunu yapan adaylar, seçim aşamalarına çağrılacak. Seçim aşamalarını da başarılı şekilde geçenler Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olarak göreve başlayacak. MSB mülakat yer ve tarihleri açıklandığında başvuru esnasında verdiğiniz telefon numarasına mesaj gelir ve sonucunuza bakmanız söylenir.

BAZI SİTELERİN HALA HABERİ YOK

bir çok memur alımı haberi yazan site, zahmet edip MSB'nin sitesine girmiyor ve uzman erbaş alımı başvurularının sona erdiğini görmüyor. Hala uzman erbaş alımı var şeklinde haberler yaparak siteler uzman erbaş adaylarını kandırıyor.

DEVAM EDEN MÜLAKATLAR

Son açıklanan MSB duyurusunda uzman onbaşı ve uzman erbaş mülakat yer ve tarihleri duyuruldu. Aşağıdaki bağlantı adresinden sorgulama yapın. TC kimlik numaranızla yaptğınız sorgulamada yer ve tarih bilgisi yoksa beklemeye devam edeceksiniz. Mülakatlar Önümüzdeki aylarda yapılacak.

Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayın

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