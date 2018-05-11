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MSB PERTEM'den Duyuru: Lise Mezunu 9 Bin 753 Subay Astsubay Tercih Süresi Uzatıldı-MSÜ

Milli Savunma Bakanlığından bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 2018 Milli Savunma Üniversitesi subay astsubay alımı tercih süresinin uzatıldığı belirtildi.

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MSB PERTEM'den Duyuru: Lise Mezunu 9 Bin 753 Subay Astsubay Tercih Süresi Uzatıldı-MSÜ

Milli Savunma Bakanlığından bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 2018 Milli Savunma Üniversitesi subay astsubay alımı tercih süresinin uzatıldığı belirtildi.

11 Mayıs 2018 Cuma 09:42
MSB PERTEM'den Duyuru: Lise Mezunu 9 Bin 753 Subay Astsubay Tercih Süresi Uzatıldı-MSÜ

Milli Savunma Bakanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı.

MSB Personel Temin Sistemi üzerinden  önceki gün yapılan açıklamada Milli Savunma Üniversitesi tercih süresinin uzatıldığı belirtildi. MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MSÜ HO ve MYO tercih süresi 18 Mayıs 2018 23.59'a kadar uzatılmıştır. E-DEVLET şifreniz ile giriş yaparak tercihinizi yapabilirsiniz."

ÖSYM'DEN DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMA

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı MSÜ tercihleri hakkında şu ifadelere ye rvermişti:

"Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Mart 2018 tarihinde icra edilen ‘’2018-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’’ sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilmiştir. Sınava katılan tüm adaylar, tercih işlemlerini 24 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesi www.msb.gov.tr üzerinden yapabileceklerdir. Yapılacak değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan aday kimlikleri, 11 Haziran 2018 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesinden www.msb.gov.tr ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

9 BİN 753 SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI TERCİH SAYFASI

Yapılacak tercihlerle MSÜ'ye 10 bine yakın subay astsubay alımı yapılacak.  Tercih sayfası için TIKLAYIN

TERCİH SONRASI SÜREÇ İÇİN TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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