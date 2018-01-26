MSB İlkokul Mezunu Sözleşmeli Er Alımı Başvuru Şartları, Alınacak Sayı ve Sözleşmeli Er Maaşı 2018

Milli Savunma Bakanlığı 2018 yılı sözleşmeli er alım ilanı bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı her yıl en az ilkokul mezunu adaylar arasından sözleşmeli er alımı yapıyor. On binlerce sözleşmeli er adayı ise Bakanlığın 2018 yılı duyurusunu büyük bir heyecan ve merakla bekliyor. Ancak 2018 yılının ilk günlerini geride bırakmış olmamıza rağmen ilan yayımlanmadı. Adaylar ise sözleşmeli er alımı başvurularının ne zaman alınacağını, başvuru şartlarının ne olacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak yeni dönem sözleşmeli er alımında aranacak genel şartları ve ilanın tahmini yayımlanma tarihini takipçilerimizle paylaşıyoruz.

MSB Sözleşmeli Er Alımı Olacak mı?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 2018 yılı boyunca yapılacak askeri personel alımı sayısı kamuoyuna açıklandı. Açıklanan verilere göre MSB, 2018 yılında sözleşmeli er statüsünde istihdam etmek üzere toplamda 20 bin 595 kişi alımı yapacak.

İlan Ne Zaman Yayımlanacak?

En az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılacak sözleşmeli er alımına ait ilanın önümüzdeki 1-1,5 aylık süreç içinde yayımlanması bekleniyor.

Başvuru Şartları Ne Olacak?

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

# En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25

yaşını bitirmemiş olmak.

# Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

# Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

# Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

# Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

* Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp,

iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

* Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

* 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

# Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

# Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

# Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,

bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

# Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (TABLO-1) almış olmak,

# Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

# Boy ve kilo standartları tablosunda (TABLO-2) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

# Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Sözleşmeli Erler Ne Kadar Maaş ve Tazminat Alırlar?

Sözleşmeli erlerin geçtiğimiz yıl ki maaş ve tazminatları şu şekildeydi:

Hizmet Yılı Maaş * (TL) İkramiye 7 2.660-4.441 84.181,65 6 2.592-4.368 59.048,77 5 2,524-4.295 50.671,14 4 2.457-4.222 42.293,51 3 2.389-4.149 33.915,88 2 2.322-4.076 17.025,50 1 2.254-4.003 8.512,75

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