MSB Duyurdu: 10 Şehit 144 Asker Yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında bugüne kadar 10 askerimizin şehit olduğu 144 askerimizinde yaralandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin hassasiyetleri, milli ve manevi değerlerimiz çerçemesinde, sadece hudutlarımızın ve aziz milletimizin değil, aynı zamanda bölgede yaşayan bütün dini ve etnik grupların refahı ve huzuru dikkate alınarak icra edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda, kontrolü sağlanan mahallerde devletin diğer kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak; sağlık hizmeti, yiyecek, içecek ve su temini ile jeneratörlerle elektrik sağlanması dahil hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;

Bölgede mayın ve EYP temizliği özel eğitimli köpeklerin de yardımıyla sürüyor. 400'den fazla mayın ve EYP etkisiz hale getirildi. Tel Abyad'da teröristlere ait EYP imalathanesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat da ele geçirildi.

Bölgede terör izlerini silmek için çalışan keşif, gözetleme ve EYP temizliği yapan Mehmetçiğe yönelik taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verildi.

Güdümlü tanksavarlar ile bir adet zırhlı araç ele geçirildi. Türkiye’ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış 75 adet roket tespit edildi.

Harekat bölgesinde ele geçirilen 2'si yaralı 18 rejim askeri Rus muhattaplara teslim edildi.

10 ŞEHİT 144 YARALI

Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye-Rusya arasındaki ilk kara devriyesinin bugün 12.00'de başladığını belirten Denizer, "Devriye, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinin doğusunda, 1 insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın katılımıyla gerçekleştirilmektedir" dedi.

Barış Pınarı Harekatında bugüne kadar 10 askerin şehit olduğunu, 144 askerin yaralandığını belirten Denizer, Suriye Milli Ordusu'ndan da 133 personelin şehit olduğunu, 495 personelin yaralandığını belirtti.

“DİĞER BÖLGELERDE DE DEVRİYELER YAPILACAK”

Fırat'ın doğusunda Türkiye-Rusya ortak kara devriye faaliyetleriyle ilgili soruları yanıtlayan askeri kaynaklar, "En üst düzeyde alınan kararların, sahaya askeri anlamda uygulanması için Rus muhataplarla görüşmelerimiz sürüyor. Bugün başlayan ilk devriye, Resulayn'ın 40 km doğusu ile Kamışlı'nın 30 km batısı arasında kalan bölgede gerçekleştiriliyor. Mutabakata göre diğer bölgelerde de ilerleyen günlerde devriyeler yapılacak" dedi. "Devriyelerin amacı, sahada YPG/PKK unsurlarının çekilip çekilmediğini tespit etmektir" diyen askeri kaynaklar, "Keşifler yapılacak, 30 km içindeki durumu göreceğiz" dedi.

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