MSB'den Deniz Kuvvetleri Subay Temini Duyurusu-Başvuru Sonuçları Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı.
MSB resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Açıklanan sonuçlarda mülakata girmeye hak kazananların listesi ve mülakat yer ile tarih bilgisinin paylaşıldığı belirtildi.
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MÜLAKAT DETAYLARI
Subay alımına başvurusu kabul edilen adaylar, fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlara tabi tutulacak. Mülakat detayları için başvuru kılavuzlarına göz atabilirsiniz.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MÜHENDİS VE ÖĞRETMEN SINIFI MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
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DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ SINIFI MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
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