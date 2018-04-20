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MSB'den Deniz Kuvvetleri Subay Temini Duyurusu-Başvuru Sonuçları Açıklandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, geçtiğimiz ay KPSS 60 puan şartı ile subay alımı için başvuruları almıştı. Alınan başvuruların sonuçları Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

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MSB'den Deniz Kuvvetleri Subay Temini Duyurusu-Başvuru Sonuçları Açıklandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, geçtiğimiz ay KPSS 60 puan şartı ile subay alımı için başvuruları almıştı. Alınan başvuruların sonuçları Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

20 Nisan 2018 Cuma 09:27
MSB'den Deniz Kuvvetleri Subay Temini Duyurusu-Başvuru Sonuçları Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı.

MSB resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Açıklanan sonuçlarda mülakata girmeye hak kazananların listesi ve mülakat yer ile tarih bilgisinin paylaşıldığı belirtildi.

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MÜLAKAT DETAYLARI

Subay alımına başvurusu kabul edilen adaylar, fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlara tabi tutulacak.  Mülakat detayları için başvuru kılavuzlarına göz atabilirsiniz.

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DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ SINIFI MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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