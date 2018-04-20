MSB'den Deniz Kuvvetleri Subay Temini Duyurusu-Başvuru Sonuçları Açıklandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, geçtiğimiz ay KPSS 60 puan şartı ile subay alımı için başvuruları almıştı. Alınan başvuruların sonuçları Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.