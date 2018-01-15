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MSB 2018'de 43 Bin Bayan Erkek Asker Alacak-İşte Kadro Dağılımı

Milli Savunma Bakanlığı askeri personel eksiğini kapatmak üzere 2018 yılında 43 binden fazla personel alacak. Peki hangi rütbelere personel alımı yapılacak? Alımlar ne zaman yayımlanacak?

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MSB 2018'de 43 Bin Bayan Erkek Asker Alacak-İşte Kadro Dağılımı

Milli Savunma Bakanlığı askeri personel eksiğini kapatmak üzere 2018 yılında 43 binden fazla personel alacak. Peki hangi rütbelere personel alımı yapılacak? Alımlar ne zaman yayımlanacak?

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:50
MSB 2018'de 43 Bin Bayan Erkek Asker Alacak-İşte Kadro Dağılımı

Milli Savunma Bakanlığı 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da asker alımlarına devam edecek. İlk olarak geçtiğimiz gün Milli Savunma Üniversitesi lise mezunları arasından yetiştirmek üzere subay ve astsubay alımı yapacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından 2018'de alınacak toplam askeri personel sayısı da belli oldu.

Kpsscafe.com.tr olarak edindiğimiz bilgilere göre ve Milli Savunma Bakanının yaptığı son açıklamalara göre TSK bünyesinde ciddi derecede personel açığı bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan OHAL kapsamında TSK'dan on binlerce asker ihraç edildi. Binlerce asker ise hala açıkta soruşturmalarının sona ermesini bekliyor. Bu olaylar sonrası TSK'da subay-astsubay, er ve erbaş kadrolarında ciddi açıklar meydana geldi. Bu açıkların büyük bir kısmı geçtiğimiz yıl yapılan alımlarla kapatıldı. Ancak hala ciddi bir askeri personel eksiği olduğu öğrenildi. Bu eksiğin giderilmesi için 2018 yılı boyunca Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ciddi sayıda askeri personel alımı yapacak.

Yapılan son açıklamada Milli Savunma Bakanlığının 2018 yılı içerisinde Kuvvet Komutanlıklarına toplamda en az 43 bin askeri personel alımı yapacağı belirtildi. (KHK'lar ile kadro ihdasının yapılması durumunda bu sayı artanilir.)

Alınacak sayının rütbelere göre dağılımı ise şu şekilde;

Subay rütbesine 3 bin 755 kişi alınacak,
Astsubay rütbesine 5 bin 375 kişi alınacak,
Usman erbaş rütbesine 13 bin 213 kişi alınacak,
Sözleşmeli er statüsüne toplamda 20 bin 595 kişi alınacak.

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Ahmet 3 saat önce

Yok açik var yok şu denileceğine o kadar lisans ön lisans mezunu var neden yaş şartları iyileştirilip bu insanlardan yararlanilmiyor 35 olan yaş şartini düşürerek fetocu teröristlere kurumlari tahsis edenler hiç samimi değiller, önümüzde seçim süreci var iyi bilinsin

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Kadir 3 saat önce

Uzman erbas kadrosu jandarma uzman erbas alimi dimi insAllah olur sonraki döneme çağrılmayı bekliyorum

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