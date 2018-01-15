MSB 2018'de 43 Bin Bayan Erkek Asker Alacak-İşte Kadro Dağılımı

Milli Savunma Bakanlığı 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da asker alımlarına devam edecek. İlk olarak geçtiğimiz gün Milli Savunma Üniversitesi lise mezunları arasından yetiştirmek üzere subay ve astsubay alımı yapacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından 2018'de alınacak toplam askeri personel sayısı da belli oldu.

Kpsscafe.com.tr olarak edindiğimiz bilgilere göre ve Milli Savunma Bakanının yaptığı son açıklamalara göre TSK bünyesinde ciddi derecede personel açığı bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan OHAL kapsamında TSK'dan on binlerce asker ihraç edildi. Binlerce asker ise hala açıkta soruşturmalarının sona ermesini bekliyor. Bu olaylar sonrası TSK'da subay-astsubay, er ve erbaş kadrolarında ciddi açıklar meydana geldi. Bu açıkların büyük bir kısmı geçtiğimiz yıl yapılan alımlarla kapatıldı. Ancak hala ciddi bir askeri personel eksiği olduğu öğrenildi. Bu eksiğin giderilmesi için 2018 yılı boyunca Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ciddi sayıda askeri personel alımı yapacak.

Yapılan son açıklamada Milli Savunma Bakanlığının 2018 yılı içerisinde Kuvvet Komutanlıklarına toplamda en az 43 bin askeri personel alımı yapacağı belirtildi. (KHK'lar ile kadro ihdasının yapılması durumunda bu sayı artanilir.)

Alınacak sayının rütbelere göre dağılımı ise şu şekilde;

Subay rütbesine 3 bin 755 kişi alınacak,

Astsubay rütbesine 5 bin 375 kişi alınacak,

Usman erbaş rütbesine 13 bin 213 kişi alınacak,

Sözleşmeli er statüsüne toplamda 20 bin 595 kişi alınacak.

İlanlar Yayımlandığı Anda Haberdar Olmak İçin;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞİN

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.

Kpsscafe.com.tr | Ankara - ÖZEL HABER