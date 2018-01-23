MSB 13 Bin 213 Uzman Erbaş Alımı Ne Zaman? İlkokul Mezunları Başvuru Yapabilecek mi?

Milli Savunma Bakanlığının 2018 yılında yapacağı askeri personel alımında sayılar belli oldu.

Geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan performans raporunda, yıl boyunca alınacak askeri personel sayısına değinildi. Askeri personel sayısının belli olması ile birlikte asker olmak isteyen yüz binlerce aday, internet üzerinden alımların ne zaman yapılacağını, alımlara kimlerin başvurabileceğini araştırmaya başladı. Özellikle uzman erbaş adayları, yeni dönemde ilkokul mezunları arasından uzman erbaş alımı olup olmayacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak alımlara kısa bir süre kala uzman erbaş alımı başvuru şartlarını ve tahmini ilan tarihlerini paylaşıyoruz.

2018 Yılında 13 bin 213 uzman erbaş alınacak.

Başvuru Şartları

Geçtiğimiz yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapılan personel alımı için başvuru şartları şu şekildeydi:

# T.C. vatandaşı ve erkek olması,

# Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (21 Kasım 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmibeş (25) yaşını bitirmemiş (26 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

# Askerî okullardan ilişiği kesilmemiş olması,

# Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olması,

# Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlıyor olması,

# Adli sicil kaydı temiz olması,

# Halen erbaş veya er olarak çalışanlar için, en az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

İlkokul Mezunları Arasından Alım Olacak mı?

Uzman erbaş alımında eğitim düzeyi lise olarak belirlenmişti. Ancak uzman onbaşı pozisyonuna alımlar ilkokul düzeyinden yapılmaktadır.

İlanlar Ne Zaman Yayımlanacak?

Milli Savunma bakanlığı personel alım ilanlarının 1-2 ay içinde yayımlanması bekleniyor. İlanlar yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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