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Mor Beyin Mağduru Memurlara İlişkin Flaş Açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yaptığı son dakika açıklamasında, Mor Beyin nedeniyle ByLock'u kullanmış gibi görünen kişilere ilişkin önemli bilgiler verdi.

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Mor Beyin Mağduru Memurlara İlişkin Flaş Açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yaptığı son dakika açıklamasında, Mor Beyin nedeniyle ByLock'u kullanmış gibi görünen kişilere ilişkin önemli bilgiler verdi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:46
Mor Beyin Mağduru Memurlara İlişkin Flaş Açıklama
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ bir son dakika açıklaması yaptı ve mor beyin mağdurlarına ilişkin önemli ifadeler kullan dı.

Bozdağ yaptığı açıklamada mor beyinden dolayı kamudan ihraç edilen personellerin görevlerine iade edildiğini söyleyerek, "Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür" ifadelerini kullandı.

"Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'u kullanmış gibi gözüken tutuklu kişi yoktur diyerek sözlerini sürdüren Bekir Bozdağ şu ifadeleri kullandı: "FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur. Örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olan, kontrol altında olan, yargılaması devam edenler var."

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 105 bin 151 kişi müracaatta bulunmuş. Komisyon, bin 562 kişi hakkında karar vermiş, bu kararlardan 41'i hakkında 'kabul', diğerleri 'ret' şeklinde. Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip, 'siz görevlisiniz' diyen kararlar.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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salih 4 saat önce

peki mor beyin mağdur u olarak taşeron olanlar ne olacak işlerine dönebilecek mi

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